11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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ARÜ yönetiminden emniyet teşkilatına ziyaret

11 Nisan 2017 Salı, 14:14
ARÜ yönetiminden emniyet teşkilatına ziyaret

(Fotoğraflı)

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan ile ARÜ üst yönetimi, Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı hasebiyle Ardahan Emniyet Müdürü Ayhan Taş'ı makamında ziyaret etti.
ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, canlarıyla, kanlarıyla vatana hizmet ederek hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen emniyet teşkilatına Emniyet Müdürü Ayhan Taş nezdinde teşekkür etti.
Gün içerisindeki devam eden programda Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'a ve 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz'a iade-i ziyarette bulundu.
(OY-AA-Y)

11.04.2017 14:14:43 TSI
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