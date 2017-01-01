11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

11 Nisan 2017 Salı, 14:16
Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi Kalıpçılar Sokak kavşağında meydana gelen kazada; Zeki S.(57) idaresindeki 11 DF 120 plakalı kamyonet ile Murat K.(42) idaresindeki 11 DR 898 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobilde yolcu olarak bulunan Hilal T. isimli vatandaş da yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İC-MET-Y)

11.04.2017 14:16:31 TSI
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