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Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi Kalıpçılar Sokak kavşağında meydana gelen kazada; Zeki S.(57) idaresindeki 11 DF 120 plakalı kamyonet ile Murat K.(42) idaresindeki 11 DR 898 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobilde yolcu olarak bulunan Hilal T. isimli vatandaş da yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İC-MET-Y)



11.04.2017 14:16:31 TSI

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