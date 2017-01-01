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Başkan Özlem Yalçın, 'Evet' çadırlarında vatandaşlarla buluştu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Halk oylamasına sayılı günler kala Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, mesaisini 'Evet' çadırlarına gelen vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde neden evet denilmesini anlatarak geçiriyor.

Özellikle ilk kez oy kullanacak gençlerle sohbet eden ve gençlerin yeni sisteme yönelik sorularını cevaplayan Yalçın, gençlere eski Türkiye'yi ve yeni sistem ile daha demokratik, hızlı büyüyen Türkiye nasıl olacağını anlatıyor. Yeni sistem ile seçilme yaşının 18'e indirilmesi hakkında bilgilendirmede bulunan Yalçın, "Yeni anayasa ile seçilme yaşını 18'e indiriyoruz, 9 milyon gencimize siyasetin kapılarını açıyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 73'ünde, 51 ülkede milletvekilli seçilme yaşı 18'dir. Biz gençlerimize güveniyoruz 15 Temmuz'da tanklara göğüs germiş, ülkelerine sahip çıkan evlatlarımıza güveniyoruz" dedi.

(İHA-MET-Y)



11.04.2017 14:17:16 TSI

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