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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla:

11 Nisan 2017 Salı, 14:18
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla:
- "Sokaklarımızı gül bahçesine çevireceğiz"

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Sur ilçesinde halka buluşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, sokakları gül bahçelerine çevireceklerini söyledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlar ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor. Tarihi Sur ilçesindeki Mardin Kapı ve Sipahiler (Aşefçiler) Çarşısında esnafı ziyaret eden Başkan Atilla, esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Tek tek gezdiği esnaflarla yakından ilgilenen Atilla, iş yerlerinde vatandaşlarla beraber çay içti, esnaflardan yoğun ilgi gösterdi.

'Halkımızla birlik içinde çalışıyoruz'
Daha güzel bir kent için çalıştıklarını belirten Atilla, şöyle konuştu:
"Halkımızla birlik içinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak hizmetlerimizi planlıyoruz. Halkımıza Büyükşehir Belediyesinin olanaklarını en iyi şekilde sunuyoruz. Şehrimizde kaliteli ve modern yaşam alanları oluşturmak için, halkımızın önerileri doğrultusunda çalışıyoruz. Vatandaşımızın refah seviyesini arttırıyoruz. Sokaklarımızı gül bahçesine çevireceğiz. Diyarbakır'da belediyecilik hizmetleri yüksek standartlarda olacak."
(İHA-MP-Y)

11.04.2017 14:18:13 TSI
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