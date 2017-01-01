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Ayvalık'ta iş yerlerine giren kişi yada kişiler bozuk paraları çaldı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir gecede 5 ayrı iş yerine giren kişi yada kişiler, bozuk paraları çalarak kayıplara karıştı.

İlçe merkezinde; tavuk dönerci, restaurant, kebab salonu, köfteci ve pastaneye giren hırsız yada hırsızlar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Gece saatlerinde; esnaf dükkanlarının kilitlerini yada camlarını kırarak içeri giren hırsız yada hırsızların işletmelerin para kasası ve tip boks kutularından yaklaşık bin 500 lira bozuk para ve maddi değer taşıyan eşyaları çalıp kaçtıkları öğrenildi.

Mekanlarına hırsız giren Banu Bellibaş, Hüseyin Uyaroğlu, Selim Tacar ve Abdurrahman Sarıboğa, bozuk paraları çaldıklarını belirterek, rahatszılık duyduklarını ve bir an önce faillerin yakalanmasını beklediklerini söylediler.

(SS-BT)



11.04.2017 14:18:33 TSI

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