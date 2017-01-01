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Bilecikli atletler Çoklu Branşlar Türkiye Atletizm Şampiyonasında büyük başarı kazandı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Türkiye Şampiyonasında dereceye giren atletleri ve antrenörleri ödüllendirdi.

İstanbul'da düzenlenen Çoklu Branşlar Türkiye Atletizm Şampiyonasına dereceye giren sporculara makamında kabul eden Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, atletleri ve antrenörlere çeşitli hediyeler verdi. Başarılı sporcuları kutlayan İl Müdürü Yıldız, "Hayriye Nur Arı 3 Adım Atlama Türkiye 1'incisi olurken, 10.88 metre derece elde etti. Aynı sporcu 60 metreyi engelli 9,57 saniyede koşarak Türkiye 2'incisi ve Triatlon Türkiye 2'incisi oldu. Yasin Sosa, 3 Adım Atlama 12,68 metre atlayarak Türkiye 1'incisi, 60 metre engelli 9,17 saniyede koşarak Türkiye 2'incisi ve aynı sporcu Triatlon Türkiye 2'incisi oldu. Edanur Korkmaz ise; Triatlon Türkiye 1'incisi, 60 metre Engelli Türkiye 4'üncüsü, Turgay Erdoğan 3 Adım Atlama 10, 51 metre atlayarak Türkiye 2'incisi oldu. Ege Bartu Çakan Uzun Atlama 5 metre 25 santim atlayarak Türkiye 2'incisi, 200 metreyi 26,11 saniyede koşarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Orçun Ünalan Türkiye 1'incisi, Seda Özdoğan 17'inci Atatürk Yarı Maratonu Klasman Bayanlar Türkiye 3'üncüsü ve Zeki Özdoğan ise; 17'inci Atatürk Yarı Maratonu 45-49 yaş Erkekler Kategorisi Türkiye 3'üncüsü olarak Türkiye şampiyonu oldular. Atletizm branşı ilimizde en başarılı branşların başında geliyor. İlimizi en iyi şekilde temsil eden Türkiye derecesi yapan sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu başarının kazandırılmasında en büyük emek antrenörlerimiz Rıfat Işık, Mert Moralı ve Zeki Özdoğan'dır" dedi.

(CKT-DA-Y)



11.04.2017 14:19:16 TSI

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