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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden Açıklama



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay imzasıyla bir açıklama yapıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Gazetesinin 11 Nisan 2017 tarihinde 16820 nci sayısında Köşe yazarlarından Fuat Uğur tarafından kaleme alınan "Kayseri'deki mini Fetö Cumhuriyeti" isimli köşe yazısında "Kayseri Şeker Fabrikası'nın Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Akay'ın da ByLock kullandığı ama buna rağmen serbest bırakıldığı ileri sürülüyor. Tuhaflıklar burada bitmiyor." şeklinde bir ifade kullanılarak aleni bir suçlama yapılmıştır.

Benim kullanmış olduğum iki adet telefonum tüm kamuoyu tarafından bilinmekte olup bu telefonlarıma hiçbir şekilde bylook programı uygulanmamış ve bu çerçevede tarafıma hiçbir suçlama yöneltilmemiştir. Bu konuda ne mahkemeye ifade verdim, ne bylook kullandım, ne de mahkemece serbest bırakılmışlığım bulunmamaktadır.

Şahsıma yönelik olarak tamamen hayal ürünü olan ve gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan bir suçlama yapılmakta olup ilgili gazete ve yazıyı kaleme alan köşe yazarı hakkında yasal haklarımızla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

(AÖ-



11.04.2017 14:21:25 TSI

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