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Burhaniyeli öğrencilerden komşu ilçeye tarihi gezi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, komşu ilçeleri olan Ayvalık'a gezi düzenledi. Kütüphanecilik ve Gezi Kulüpleri'nin öncülüğünde düzenlenen gezide büyük coşku yaşandı.

Okulun Rehber öğretmen Serap Aslaner'in öncülüğünde Ayvalık'a giden bir grup öğrenci, turistik Cunda adasını gezdi. Gezide, Rahmi Koç Oyuncak Müzesi ve Sevim ve Necdet Kent Kitaplığını ziyaret eden ekip, Cunda Adası'nın eşsiz güzelliklerini bol bol fotoğrafladılar. Daha sonra ilçe merkezine geçen gurup, Saatli Cami ve Şeytan Sofrası ile tarihi yerleri gezdiler. Ziyaretin çok yararlı olduğunu anlatan Rehber Öğretmen Serap Aslaner, "Öğrencilerimizin kültürel değerlerimizin farkına vardığı ve büyük keyif aldığı gezimizde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bundan sonra da olanaklar ölçüsünde gezilerimiz devam edecek" dedi.

(FT-BT)



11.04.2017 14:22:13 TSI

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