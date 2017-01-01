11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" semineri düzenlendi

11 Nisan 2017 Salı, 14:27
"Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" semineri düzenlendi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Eğitimci yazar Özgür Bolat Adıyaman'da "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" semineri düzenlendi.
Türkiye Petrolleri konferans salonunda gerçekleşen seminere, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, okul müdürleri, idareciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Özgür Bolat seminerde, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirebilmenin püf noktalarını anlattı.
Özgür Bolat, dinleyicilerin cevaplarıyla gelişen interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Mutluluğu dış kaynaklarda bulanların eğer bu şekilde kendilerini mutlu edemezlerse bu eksikliklerini bağımlılıklarla doldurduklarının altını çizen Bolat, iç kaynaklı başarının mutluluk getirdiğini, değerlerinin farkında olan insanların mutlu olduğunu örneklerle anlattı.
Bolat, günümüzde birçok insanın bireysel başarılarıyla mutlu olmaya çalıştıklarını ve bu dış kaynaklı mutluluğun sürmesi için sürekli başarılı olmaları gerektiğini ifade etti.
Bolat, "Bir insan ne zaman mutlu olur? Bunu sormamız gerekiyor. Mutluluğun özünde kabul görmek var. Bir insan başka bir insan tarafından kabul görünce mutlu oluyor. Bakıyorsunuz evli çiftler mutlu. Neden? Çünkü en az bir kişi tarafından kabul edilmişler. Bir öğrenci, öğretmeni ya da diğer arkadaşları tarafından kabul görmediğinde sıkıntı yaşıyor. Okula gitmek istemiyor. Okullarda çocuklara başarılı ve başarısız olduklarında nasıl hissettiklerini sorduğumda başarılı olursak iyi başarısız olursak kötü hissederim diyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Çocuklarımız duyguları bilmiyorlar. Üzüntü hissetmeleri gereken yerde kızgınlık, kızgınlık hissetmeleri gereken yerde de üzüntü hissediyorlar" dedi.
Ezber bozan farklı yaklaşımlarıyla salondaki dinleyicilerin ilgi odağı olan Bolat, "Kazanmaya bağlı bir mutluluk sürdürülebilir değildir. Onun için bir ortamda öğretmen veya aile ne kadar çok ödül kullanırsa, çocuk da o kadar performans odaklı olur ve kolay işleri seçer. Bu da gelişimi durdurur ve ilerleyemez. Onun için çocuklarımızı asla performans odaklı yetiştirmemeliyiz" diye konuştu.
(AHM)

11.04.2017 14:27:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemine dikkat çekti
YEREL

SİMÜLASYON ARACIYLA EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
TBMM Başkanvekili Aydın:
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN:
TBMM Başkanvekili Aydın Çelikhan'dan rekor 'evet' oyu sözü aldı
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN ÇELİKHAN'DAN REKOR 'EVET' OYU SÖZÜ ALDI
Narince Ortaokulu liselere gezi düzenledi
YEREL

NARİNCE ORTAOKULU LİSELERE GEZİ DÜZENLEDİ
2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası hazırlık toplantısı yapıldı
YEREL

2017 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI
2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası hazırlık toplantısı yapıldı
YEREL

2017 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI
Turan: &quot;Referandum emekçiler için büyük önem taşıyor&quot;
YEREL

TURAN: "REFERANDUM EMEKÇİLER İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"
Turan: &quot;Referandum emekçiler için büyük önem taşıyor&quot;
YEREL

TURAN: "REFERANDUM EMEKÇİLER İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"
Adıyaman'da ki kavgada 3 kişi gözaltına alındı
YEREL

ADIYAMAN'DA Kİ KAVGADA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Besni'de Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi
YEREL

BESNİ'DE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Başkan Arslan güven tazeledi
YEREL

BAŞKAN ARSLAN GÜVEN TAZELEDİ
Esnafa kolay kredi
YEREL

ESNAFA KOLAY KREDİ
&quot;Küresel ve Bölgesel Değişimlerin Eşiğinde Türkiye'de Yönetim Sistemi Değişikliği&quot; konulu konferans düzenlendi
YEREL

"KÜRESEL VE BÖLGESEL DEĞİŞİMLERİN EŞİĞİNDE TÜRKİYE'DE YÖNETİM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİ" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL

KAÇAK KAZI YAPAN 3 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YIL DÖNÜMÜ
Adıyaman'daki tefeci operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DAKİ TEFECİ OPERASYONU
Vali Erin'in köy gezileri devam ediyor
YEREL

VALİ ERİN'İN KÖY GEZİLERİ DEVAM EDİYOR
Adıyaman'da evine silahla giden korucu polisi harekete geçirdi
YEREL

ADIYAMAN'DA EVİNE SİLAHLA GİDEN KORUCU POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Şehit polisler için mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT POLİSLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Uyuşturucu kullanan kişiler jandarma tarafından yakalandı
YEREL

UYUŞTURUCU KULLANAN KİŞİLER JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI
Kahta'da kaliteli ve konforlu fizik tedavi dönemi
YEREL

KAHTA'DA KALİTELİ VE KONFORLU FİZİK TEDAVİ DÖNEMİ
2. çevre yolunda refüj düzenleme çalışması yapılıyor
YEREL

2. ÇEVRE YOLUNDA REFÜJ DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Kahta'da Polis Haftası kutlandı
YEREL

KAHTA'DA POLİS HAFTASI KUTLANDI
Adıyaman'da yetim çocuklar yararına kermes düzenlendi
YEREL

ADIYAMAN'DA YETİM ÇOCUKLAR YARARINA KERMES DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Tasarım harikası muhteşem evler!
YAŞAM

BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ!

 1
  • 2 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 3 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 4 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!