YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" semineri düzenlendi

"Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" semineri düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Eğitimci yazar Özgür Bolat Adıyaman'da "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" semineri düzenlendi.

Türkiye Petrolleri konferans salonunda gerçekleşen seminere, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, okul müdürleri, idareciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Özgür Bolat seminerde, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirebilmenin püf noktalarını anlattı.

Özgür Bolat, dinleyicilerin cevaplarıyla gelişen interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Mutluluğu dış kaynaklarda bulanların eğer bu şekilde kendilerini mutlu edemezlerse bu eksikliklerini bağımlılıklarla doldurduklarının altını çizen Bolat, iç kaynaklı başarının mutluluk getirdiğini, değerlerinin farkında olan insanların mutlu olduğunu örneklerle anlattı.

Bolat, günümüzde birçok insanın bireysel başarılarıyla mutlu olmaya çalıştıklarını ve bu dış kaynaklı mutluluğun sürmesi için sürekli başarılı olmaları gerektiğini ifade etti.

Bolat, "Bir insan ne zaman mutlu olur? Bunu sormamız gerekiyor. Mutluluğun özünde kabul görmek var. Bir insan başka bir insan tarafından kabul görünce mutlu oluyor. Bakıyorsunuz evli çiftler mutlu. Neden? Çünkü en az bir kişi tarafından kabul edilmişler. Bir öğrenci, öğretmeni ya da diğer arkadaşları tarafından kabul görmediğinde sıkıntı yaşıyor. Okula gitmek istemiyor. Okullarda çocuklara başarılı ve başarısız olduklarında nasıl hissettiklerini sorduğumda başarılı olursak iyi başarısız olursak kötü hissederim diyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Çocuklarımız duyguları bilmiyorlar. Üzüntü hissetmeleri gereken yerde kızgınlık, kızgınlık hissetmeleri gereken yerde de üzüntü hissediyorlar" dedi.

Ezber bozan farklı yaklaşımlarıyla salondaki dinleyicilerin ilgi odağı olan Bolat, "Kazanmaya bağlı bir mutluluk sürdürülebilir değildir. Onun için bir ortamda öğretmen veya aile ne kadar çok ödül kullanırsa, çocuk da o kadar performans odaklı olur ve kolay işleri seçer. Bu da gelişimi durdurur ve ilerleyemez. Onun için çocuklarımızı asla performans odaklı yetiştirmemeliyiz" diye konuştu.

(AHM)



11.04.2017 14:27:58 TSI

NNNN

