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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas'ta firari FETÖ zanlısı yakalandı

11 Nisan 2017 Salı, 14:28
Milas'ta firari FETÖ zanlısı yakalandı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, FETÖ'nün yönetim kadrosunda yer aldığı gerekçesiyle 9 aydır firari olarak aranan İlker D. yakalandı.
Milas'ta Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) yönetim kadrosunda yer aldığı öne sürülen ve yapılan soruşturma kapsamında ağustos ayından bu yana firari olarak aranılan İlker D. yakalandı.
Ağustos ayında gerçekleştirilen operasyon öncesi firar eden ve Milas'ta bir elektrik işletmecisi olan İlker D.'nin, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan bir evde saklandığı tespit edildi.
Polis ekiplerince yapılan operasyonda İlker D., saklandığı evde yakalandı. Sanık İlker D., sağlık kontrolü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(MB-Y)

11.04.2017 14:28:20 TSI
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