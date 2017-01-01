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Eskişehir'de 'Beyaz Bayrak' sahibi okul sayısı 138'e yükseldi

- Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Sultan Balız Erkoç;

- Okullarımız beyaz bayraklı olsun

- "Değerlendirmeleri haziran ayında tamamlanacak olan okul başvuruları halen kabul edilmektedir"



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Sultan Balız Erkoç, 2105 yılında 92 olan Eskişehir'de 'Beyaz Bayrak' sertifikası olmış okul sayısının 2016 yılında 138'e yükseldiğini belirterek "Değerlendirmeleri haziran ayında tamamlanacak olan okul başvuruları halen kabul edilmektedir" dedi.

Dr. Erkoç, çocukların hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan 'Beyaz Bayrak' işbirliği protokolünün yürütülmekte olduğunu anlattı. Beyaz Bayrak almak için okulların gönüllü olarak başvurmasının esas olduğunu belirten Erkoç, "Başvuru yapan okullar okul çevresi, bina içi, koridorlar, sınıflar, idari birimler, öğretmen odası, kütüphane, spor ve tiyatro salonları, laboratuvarlar, tuvaletler, lavabolar, içme ve kullanma suları, kantin/yemekhane, ilk yardım dolabı, havalandırma, aydınlatma ve genel temizlik şartları göz önüne alınarak denetlenmektedir. Eskişehir'de 'Beyaz Bayrak' protokolü kapsamında beyaz bayraklı okul sayısı 2015 yılı itibariyle 92 iken 2016 yılında 138'e yükselmiştir. Sertifika almaya hak kazanan okullara Sertifika, Plaket ve Beyaz Bayrakları Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 19 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen törenle verilmiştir" şeklinde konuştu.



Okul başvuruları kabul ediliyor

Sağlık Bakanlığının illerdeki beyaz bayraklı okul hedefinin en az yüzde 80 olduğunu söyleyen Dr. Sultan Balız Erkoç, "Eskişehir'deki okullarımızın tamamının beyaz bayrak alması suretiyle tüm çocuklarımızın sağlıklı ve hijyenik şartlarda eğitim almasını hedefliyoruz. Okul yöneticilerinin ve okul aile birliklerinin katkıları ile bu hedefimize ulaşabileceğimize inanıyoruz. Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan denetim ekibi tarafından, okulların 'Beyaz Bayrak' başvuruları değerlendirilmektedir. Değerlendirmeler haziran ayında tamamlanacak olup, okul başvuruları halen kabul edilmektedir" ifadelerini kullandı.

(İHA-MET-Y)



11.04.2017 14:28:23 TSI

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