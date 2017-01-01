11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı heyeti Rektör Bağlı'yı ziyaret etti

11 Nisan 2017 Salı, 14:31
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı heyeti Rektör Bağlı'yı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağlı, kendilerine teşekkür etti.
(COŞ-SK)

11.04.2017 14:31:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
2017 Yılı Kutlu Doğum haftası platformu istişare toplantısı yapıldı
YEREL

2017 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI PLATFORMU İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Derinkuyu Kaymakamı Öztürk, Rektör Bağlı'yı ziyaret etti
YEREL

DERİNKUYU KAYMAKAMI ÖZTÜRK, REKTÖR BAĞLI'YI ZİYARET ETTİ
Kapadokya, WTM Latin Amerika Turizm Fuarı'nda başarıyla tanıtıldı
YEREL

KAPADOKYA, WTM LATİN AMERİKA TURİZM FUARI'NDA BAŞARIYLA TANITILDI
Kapadokya, WTM Latin Amerika Turizm Fuarı'nda başarıyla tanıtıldı
YEREL

KAPADOKYA, WTM LATİN AMERİKA TURİZM FUARI'NDA BAŞARIYLA TANITILDI
İbrahimpaşa Mahallesinden Devlet Hastanesine otobüs hattı oluşturuldu
YEREL

İBRAHİMPAŞA MAHALLESİNDEN DEVLET HASTANESİNE OTOBÜS HATTI OLUŞTURULDU
AK Parti heyeti Pazar esnafı ve vatandaşlarla biraya geldi
YEREL

AK PARTİ HEYETİ PAZAR ESNAFI VE VATANDAŞLARLA BİRAYA GELDİ
Amatör maçta &quot;Evet&quot; pankartı
YEREL

AMATÖR MAÇTA "EVET" PANKARTI
Emniyet teşkilatından Vali Aktaş'a ziyaret
YEREL

EMNİYET TEŞKİLATINDAN VALİ AKTAŞ'A ZİYARET
KOP eylem planı çalıştayı Nevşehir'de yapıldı
YEREL

KOP EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI NEVŞEHİR'DE YAPILDI
NGC Başkanı Ekici, polislerin gününü kutladı
YEREL

NGC BAŞKANI EKİCİ, POLİSLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI
Vali Aktaş, Polis günü nedeniyle mesaj yayımladı
YEREL

VALİ AKTAŞ, POLİS GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI
Nevşehir'de Poli Günü kultamaları yapıldı
YEREL

NEVŞEHİR'DE POLİ GÜNÜ KULTAMALARI YAPILDI
AK Parti İl Başkanı Tanrıver, Polis Haftasını kutladı
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI TANRIVER, POLİS HAFTASINI KUTLADI
Açıkgöz, &quot;Yeni Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz&quot; dedi
YEREL

AÇIKGÖZ, "YENİ TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ" DEDİ
1.amatör ligde Çat Gençlikspor şampiyon oldu
YEREL

1.AMATÖR LİGDE ÇAT GENÇLİKSPOR ŞAMPİYON OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Tasarım harikası muhteşem evler!
YAŞAM

BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ!

 1
  • 2 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 3 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 4 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!