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Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı heyeti Rektör Bağlı'yı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağlı, kendilerine teşekkür etti.

(COŞ-SK)



11.04.2017 14:31:53 TSI

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