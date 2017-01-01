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Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Her 3 ayda bir düzenlenen Koordinasyon kuruluna Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bölge başkanı Mustafa Hepokur başkanlık etti. Kurulda 4 madde görüşülerek talepler iletildi.

Kurulda Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Bor Ziraat Odası Başkanı Nurettin Eriç, Çiftlik Ziraat Odası Başkanı Arif Dinçsoy, Altunhisar Ziraat Odası Başkanı Ali Atasoy, Ulukışla Ziraat Odası Başkanı Ali Emin Uğurlu, Çamardı Ziraat Odası başkanı Bilal Çınar katıldı.

Patates ve elma üretiminin fazla olması ve depoculuk ile her yıl aynı sorunların devam etmemesi için, teşvik kapsamına dahil edilmesi ve yukarıda bahsedilen makine ve ekipmanların desteklenmesinin gerekli olduğu görüşüldü. Yine kurulda kıraç araziler başta olmak üzere güz dönemi ekimi yapılan buğday, arpa, çavdar ve benzeri tahıl ürünlerinin yağış olmadığından toprak altında filizlenmeyerek tohumda yüzde 35 ile yüzde 40 arasında çürüme meydana geldiği ve Bakanlık tarafından hasar tespitin yapılarak en azından tohum desteği verilmesini talep edildi. 2017 yılında uygulanacak olan yüzde 50 mazot indirime ilaveten sulamada kullanılan elektrik enerjisinin de aynı kapsamda değerlendirilmesi talebi görüşüldü.

Kurulda konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bölge başkanı Mustafa Hepokur ise, ''Niğde'de meyvelerle, patatesle ve enerji ile ilgili sorunlar vardı. Bunları konuştuk ve Ankara'ya taşımaya karar verdik ve çözümlenmesine neden olacağız. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, yaptığımız projelerimizi hükümetimizin önüne götürerek detaylı bir şekilde anlattıktan sonra çözüme kavuşturacağız" dedi.

(YE-AÖ-Y)



11.04.2017 14:35:08 TSI

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