11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

11 Nisan 2017 Salı, 14:34
Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Her 3 ayda bir düzenlenen Koordinasyon kuruluna Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bölge başkanı Mustafa Hepokur başkanlık etti. Kurulda 4 madde görüşülerek talepler iletildi.
Kurulda Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Bor Ziraat Odası Başkanı Nurettin Eriç, Çiftlik Ziraat Odası Başkanı Arif Dinçsoy, Altunhisar Ziraat Odası Başkanı Ali Atasoy, Ulukışla Ziraat Odası Başkanı Ali Emin Uğurlu, Çamardı Ziraat Odası başkanı Bilal Çınar katıldı.
Patates ve elma üretiminin fazla olması ve depoculuk ile her yıl aynı sorunların devam etmemesi için, teşvik kapsamına dahil edilmesi ve yukarıda bahsedilen makine ve ekipmanların desteklenmesinin gerekli olduğu görüşüldü. Yine kurulda kıraç araziler başta olmak üzere güz dönemi ekimi yapılan buğday, arpa, çavdar ve benzeri tahıl ürünlerinin yağış olmadığından toprak altında filizlenmeyerek tohumda yüzde 35 ile yüzde 40 arasında çürüme meydana geldiği ve Bakanlık tarafından hasar tespitin yapılarak en azından tohum desteği verilmesini talep edildi. 2017 yılında uygulanacak olan yüzde 50 mazot indirime ilaveten sulamada kullanılan elektrik enerjisinin de aynı kapsamda değerlendirilmesi talebi görüşüldü.
Kurulda konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bölge başkanı Mustafa Hepokur ise, ''Niğde'de meyvelerle, patatesle ve enerji ile ilgili sorunlar vardı. Bunları konuştuk ve Ankara'ya taşımaya karar verdik ve çözümlenmesine neden olacağız. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, yaptığımız projelerimizi hükümetimizin önüne götürerek detaylı bir şekilde anlattıktan sonra çözüme kavuşturacağız" dedi.
(YE-AÖ-Y)

11.04.2017 14:35:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
NGC'den anlamlı ziyaret
YEREL

NGC'DEN ANLAMLI ZİYARET
NGC'den anlamlı ziyaret
YEREL

NGC'DEN ANLAMLI ZİYARET
Niğde ve Ankara'daki 'ByLock' operasyonu
YEREL

NİĞDE VE ANKARA'DAKİ 'BYLOCK' OPERASYONU
Niğde'de FETÖ'den 2 kişi tutuklandı
YEREL

NİĞDE'DE FETÖ'DEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Polisler trafik cezası yazmadı, çiçek hediye etti
YEREL

POLİSLER TRAFİK CEZASI YAZMADI, ÇİÇEK HEDİYE ETTİ
Şüpheli çanta ile sürpriz kutlama
YEREL

ŞÜPHELİ ÇANTA İLE SÜRPRİZ KUTLAMA
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
YEREL

İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
Niğde Belediyesi'den Geri Dönüşümde örnek proje
YEREL

NİĞDE BELEDİYESİ'DEN GERİ DÖNÜŞÜMDE ÖRNEK PROJE
Belediye Meclisi Nisan Dönemi Toplantısını Yaptı
YEREL

BELEDİYE MECLİSİ NİSAN DÖNEMİ TOPLANTISINI YAPTI
Niğde Belediye Başkanı Akdoğan'dan Polis Teşkilatı'na kutlama mesajı
YEREL

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI AKDOĞAN'DAN POLİS TEŞKİLATI'NA KUTLAMA MESAJI
Gazeteciler Cemiyeti Polis Haftasını pasta keserek kutladı
YEREL

GAZETECİLER CEMİYETİ POLİS HAFTASINI PASTA KESEREK KUTLADI
Niğde'de polis haftası kutlandı
YEREL

NİĞDE'DE POLİS HAFTASI KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Tasarım harikası muhteşem evler!
YAŞAM

BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ!

 1
  • 2 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 3 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 4 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!