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Sağlık alanında hedef dünya markası olmak

- İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür:

- " Antalya, sağlıkta da dünya markası olacak"



ANTALYA (İHA) - Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, turistin sağlığı konusunda uzun yıllara dayanan deneyim, bilgi ve güçlü alt yapıya sahip olan Antalya'yı sağlık turizmi alanında da profesyonel anlamda ve dünya çapında marka yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı çatısı altında Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen ve büyük ilgi gören Hestourex'i değerlendiren İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, fuarın hedefte öncü bir rol üstlendiğini kaydetti.

Sağlık Spor Turizmi Kongre ve Fuarı Hestourex,'in Türkiye ve bölge sektör temsilcilerine alternatif pazarlar oluşturmak, Türkiye genelinde turizm de alternatifler oluşturarak sezonu 12 aya yaymak, sağlık ve spor turizmine öncülük ederek özellikle Antalya bölgesini "Markalaştırmak", büyük çapta organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek zeminleri oluşturmak ve uluslararası tanıtımlarla desteklenmesini sağlamak amacıyla düzenlendiğini hatırlatan Hülür şöyle devam etti: " Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından açılan Hestourex yerli ve yabancı binlerce konuğun yoğun ilgisiyle tamamlandı. Hestourex kapsamında açılan İl Sağlık Müdürlüğü standımız da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral başta olmak üzere pek çok konuk tarafından ziyaret edildi. Özellikle yabancı misafirlerin büyük ilgisine uğrayan standımızda ilimizde yürütülen hizmetler konusunda bilgi verildi. Antalya, 2 üniversite hastanesi, 1 eğitim ve araştırma hastanesi, 13 devlet hastanesi, 26 özel hastane, 7 ağız ve diş sağlığı merkezi, 52 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve birçok poliklinik ve ek olarak 5286 hasta yatağı ve 848 yoğun bakım yatağı ile hizmet vermektedir. " dedi.

Dr. Ünal Hülür, Antalya'da helikopter ve obez ambulansı, onkoloji tanı ve tedavi merkezleri, radyasyon onkoloji merkezleri, PET tomografi, ROP tanı ve tedavi merkezi, kemik iliği tanı ve tedavi merkezi, genetik tanı ve tedavi merkezi, çocuk yoğun bakımlar, perinatoloji artroskopik cerrahi, kalp-damar cerrahisi, girişimsel radyoloji, el ve mikro cerrahi, sualtı hekimliği ve hiperbarik uygulamalara hızlı ve kolay biçimde erişilebildiğini sözlerine ekledi.



11.04.2017 14:34:18 TSI

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