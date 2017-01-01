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Harran Üniversitesinde "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Yeni Anayasa" konulu panel

11 Nisan 2017 Salı, 14:34
Harran Üniversitesinde "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Yeni Anayasa" konulu panel

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Öğrenci konseyi tarafından organize edilen panelin konuşmacıları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ve Kalkınma Bakanı Müşaviri Doç.Dr. Abdulkerim Gök oldu.
Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen panele Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Öğretim Elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Anayasadaki bazı maddelerin değişikliğini içeren referandumun konuşulması tartışılması gereken yerlerden birisi de üniversitelerdir. Gençlerimizin kafasını karıştırmak isteyenlerin çok olduğu bu dönemde, böyle bir programın düzenlenmesini çok önemsiyoruz. Gençlerimizi kırmayarak üniversitemize teşrif eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanımıza ve Kalkınma Bakanı Müşavirimize teşekkür ediyorum" dedi.
Öğrenci konseyi başkanı Barış Yaşar'ın konuşmasından sonra panele geçildi.
Panelde ilk söz alan Kalkınma Bakanı Müşaviri ve 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Doç.Dr. Abdulkerim Gök, batının referanduma bakışını eleştirerek, "Avrupa top yekun referandumda hayır çıkması için çalışıyor. Peki neden? Bize demiyor ki bu madde insan haklarına aykırı. Bu madde Avrupa birliği kriterlerine ters! Amaç başka. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Büyüyen ve halkıyla bütünleşen bir Türkiye istemiyorlar. Sömürecekleri bir ülke olarak kalmamızı istiyorlar. Ama artık o devirler geçti. Güçlü bir evetle büyüyen ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir ülke olacağız" diye konuştu.
Daha sonra sözü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu aldı. Yakın siyasi tarihimizde yaşanmış karışıklıklardan bilgiler veren Türkmenoğlu, Anayasa değişikliği süreciyle ilgili dinleyenleri bilgilendirdi. Yanlış bilgilerle halkın kafasının karıştırılmaya çalışıldığını belirten Türkmenoğlu, bunların asla başarılı olamayacaklarını dile getirdi.
Türkmenoğlu, konuşmasında seçilme yaşının 18'e indirilmesi ile ilgili konulara da değindi. Türkmenoğlu, "Başkanlık sistemi ve partili Cumhurbaşkanı kavramlarının algı operasyonuyla halka diktatörlük gibi lanse ettirilmesine tepki gösterdi. Tek adamlık deniliyor, yetkilerini arttırmaya çalışıyor deniliyor. Bunu bu şekilde anlatmaya çalışıyorlar. İşin özü, Cumhurbaşkanı artık sorumlu bir Cumhurbaşkanı olarak görevinin başında olacak. Yetkilerinden ötürü yaptığı uygulamalardan sorumlu haline getiriliyor" diye ifade etti.
Türkmenoğlu, 2015'te Haziran ve Kasım dönemi seçimlerinde mecliste vatandaşlarımızın yüzde 85 civarı temsili söz konusuydu, ama bir partinin mecliste yeterli vekil sayısı olmadığı için koalisyon çalışmaları oldu. O dönemde hem ekonomik hem de terörün tırmandırılması anlamında yaşanan olaylar çıkarıldı. Çukur eylemleri yaptılar, dış güçler, FETÖ, PKK toplu halde vatandaşımızın canına, malına, namusuna kast ettiler. Sonrasında ise darbe girişimine yeltendiler. O hıyanet dolu günleri unutmamalıyız.
Bizi AB'ye almamakla tehdit eden ülkelerin, terör örgütleri ile yan yana gelip "Hayır" propagandası yaptığını söylerken sözlerine şöyle devam etti." Burada onların menfaatlerine uygun gelmediği için Türkiye'de sistemin değişmesini istemiyorlar? Türkiye'de siyasi istikrar istemiyorlar" diye ifade etti.
Yaklaşık 2 saat süren program soru cevap şeklinde sona erdi.
(AK-AOA-Y)

11.04.2017 14:36:06 TSI
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