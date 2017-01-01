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Bağlar Belediyesinden yeni yeşil alanlar



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Bağlar İlçe Belediyesi, ilçeye yeni yeşil alan ve park kazandırmak için çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Belediyesi, Bağcılar Mahallesinde halkın doğayla iç içe olma, rahat nefes alma ve farklı aktiviteler yapılabilmesi için yeşil alan oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Bağlar Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında ilçeye ekolojik yeşil alan kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce ilçenin birçok noktasına yeşil alan ve park yapan Bağlar Belediyesi şimdide ilçeye 15 bin 880 metre karelik yeşil alan oluşturarak halkın rahat nefes alabileceği ortamlar yaratmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2017 çalışma programı kapsamında Bağcılar Mahallesinde 3 parselde toplamda 15 bin 880 metre kare yeşil alan oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bağcılar Mahallesi 1126'ncı Sokak'ta 4 bin 655 metre karelik alana 98 adet doğu çınarı dikildi. Ayrıca doğu çınarı dikilen yeşil alanın hemen karşısında bulunan 3 bin 100 metre karelik alana 170 adet elder çamı dikildi. Belediye Ekipleri 1128'inci sokakta bulunan 8 bin 125 metre karelik alana bölge iklimine uygun 9 çeşit ağaçtan oluşan toplamda 163 ağaç dikti.

Her üç yeşil alanda toplamda 431 ağaç dikildi. Her üç alanın ağaçlandırma çalışmasının hemen ardından çimlendirme çalışması yapılacaktır.

(İHA-MP-Y)



11.04.2017 14:36:17 TSI

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