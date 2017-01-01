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Toroslar EDAŞ Mersin'de bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Toroslar EDAŞ, Mersin'de sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Daha aydınlık bir kent için Tarsus, Çamlıyayla, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Gülnar, Mut, Bozyazı ve Anamur'da 5 bin 864 armatürün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, yine aynı ilçelerde 110 kilometrelik hattın bakımını yaptı.

Kentte 11 pano ile 12 trafo da elden geçirilirken, 10 dağıtım merkezinin bakımı da tamamlandı.

(KRY-Y)



11.04.2017 14:39:15 TSI

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