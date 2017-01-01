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Darıca'da egemenlik kupası yapıldı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ''23 Nisan Ulusal Egemenlik Turnuvası" Yıldız Erkekler Futbol müsabakaları oynanan üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erdi.

Darıca'da ki tüm ortaokulların katıldığı ve yaklaşık 1 aydır devam eden futbol maçları birbirinden çekişmeli ve zevkli müsabakalara sahne oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu, Darıca Süreyya Yalçın Ortaokulunu 3-1 yenerek turnuvanın üçüncüsü olurken, final maçında ise Darıca Ortaokulu, Darıca Mehmet Akif Ortaokulunu 1-0 geçerek şampiyon oldu.

Okullar Kupa ve madalyalarını 21 Nisan 2017 Cuma günü Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde düzenlenecek olan kupa ve madalya töreninde alacaklar.

(KK-İÇ)



11.04.2017 14:40:16 TSI

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