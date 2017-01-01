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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi HATEM Hastanesinde



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GAZİANTEP (İHA) - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi, Özel Hatem Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Yeni Doğan Resüsitasyon Sertifikası bulunan Dr. Çiftçinin ' Büyüme geriliği, alerjik hastalıklar ve astım, beslenme bozuklukları, prematüre ve sağlam çocuk takibi tıbbi ilgi ve uzmanlık dalları arasında yer alıyor.

Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi kimdir?

1980 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğan Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi , ilkokul , ortaokul ve lise öğrenimini Osmaniye'de tamamladı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun olan Çiftçi , 2009 yılında ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisas yaptı. Milli Pediatri Kongresine katılmış olan Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi, Gaziantep Araban Sağlık Merkezi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Şırnak Devlet Hastanesi, Hayat Hastanesi, Primer Hastanesi ve Medicalpark Hastanesinde görev yaptı.

(AK-AOA-Y)



11.04.2017 14:40:24 TSI

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