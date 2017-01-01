11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce Üniversitesi ve Mevlüde Çıtlak Anaokulu'nun örnek birlikteliği

11 Nisan 2017 Salı, 14:36
Düzce Üniversitesi ve Mevlüde Çıtlak Anaokulu'nun örnek birlikteliği

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğretim elamanları ve öğrencileri, Mevlüde Çıtlak Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek önemli bir projeye imza attılar.
Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı ile Geleneksel El Sanatları Programı öğretim elamanları ve öğrencileri Mevlüde Çıtlak Anaokulu'nu ziyaret ederek birlikte fen alanında birtakım deneyler yaptılar. Görsel etkinliklerle bütünleştirilerek çocukların ilgisini çekecek hale getirilen etkinlikte anaokulu öğrencileri, günlük hayatta karşılaşabilecekleri birçok bilimsel olayın nasıl gerçekleştiğini uygulamalı olarak görmüş oldu. Ayrıca, yemeleri ve yememeleri gereken gıdalar, evdeki zararlı kimyasallar gibi bazı önemli bilgiler, deneyler eşliğinde anlatılarak öğrencilerin kapsamlı bilgi edinmeleri sağlandı. Bu sayede çocuklara evde rahatlıkla yapabilecekleri deneyleri öğrenmeleri ve onlara yararlı olabilecek davranışların kazandırılması amaçlandı.
Fen deneylerini tamamlayan çocuklar, canlı müzik eşliğinde Geleneksel El Sanatları Programı öğretim elamanları ve öğrencileri ile birlikte ebru çalışması yaptılar. Ebru çalışmalarından elde edilen ürünler emek veren öğrencilere hediye edilerek sanat dünyalarının gelişmesine katkı sağlandı.
Etkinlikte emeği geçen Mevlüde Çıtlak Anaokulu Müdürü Nurcan Günay ile Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Haydar Göksu ve Uzm. Sedat Kaya, çocukların yarınları için böyle önemli projelerin sıklıkla yapılması gerektiğini vurguladılar.
(TT-İÇ)

11.04.2017 14:41:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Madde bağımlılığında ortak bir iletişim dilinin önemi vurgulandı
YEREL

MADDE BAĞIMLILIĞINDA ORTAK BİR İLETİŞİM DİLİNİN ÖNEMİ VURGULANDI
Düzce Üniversitesi'nde gitar resitali gerçekleştirildi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE GİTAR RESİTALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yıldızlar ve küçüklerde Düzcespor damgası
YEREL

YILDIZLAR VE KÜÇÜKLERDE DÜZCESPOR DAMGASI
Başkan Keleş &quot;Düzce bu seçimde inancını perçinleyecek&quot;
YEREL

BAŞKAN KELEŞ "DÜZCE BU SEÇİMDE İNANCINI PERÇİNLEYECEK"
Başkan Yemenici konuk öğrencilerin sorularını yanıtladı
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ KONUK ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI
Çerkes Etnografya sergisi açıldı
YEREL

ÇERKES ETNOGRAFYA SERGİSİ AÇILDI
Başkan Keleş'ten Düzce Emniyet Müdürüne 172. yıl ziyareti
YEREL

BAŞKAN KELEŞ'TEN DÜZCE EMNİYET MÜDÜRÜNE 172. YIL ZİYARETİ
Bakanı Özlü, emniyet mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL

BAKANI ÖZLÜ, EMNİYET MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Kilit parke taşı döşeme çalışmaları kervan sokakta devam ediyor
YEREL

KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI KERVAN SOKAKTA DEVAM EDİYOR
Hızlı tren hattı Düzce'ye yeni fırsatlar sunacak
YEREL

HIZLI TREN HATTI DÜZCE'YE YENİ FIRSATLAR SUNACAK
Bakan Özlü, Karslılar Derneğini ziyaret etti
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, KARSLILAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Bakan Özlü, Akçakoca esnafını ziyaret etti
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, AKÇAKOCA ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Bakan Özlü, Akçakoca'da boru fabrikalarını gezdi
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, AKÇAKOCA'DA BORU FABRİKALARINI GEZDİ
Yığılca'da referandum çalışmaları bir çatı altında yürütülüyor
YEREL

YIĞILCA'DA REFERANDUM ÇALIŞMALARI BİR ÇATI ALTINDA YÜRÜTÜLÜYOR
Emniyet Müdürü Deniz &quot;Canımızı vermeye hazırız&quot;
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ DENİZ "CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ"
Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
YEREL

POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YIL DÖNÜMÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Düdüklüde kıymalı bamya oyunu seyirci ile buluşuyor
YEREL

DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA OYUNU SEYİRCİ İLE BULUŞUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Tasarım harikası muhteşem evler!
YAŞAM

BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ!

 1
  • 2 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 3 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 4 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!