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NGC'den anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Gazeteciler Cemiyeti, 10 Nisan polis haftası nedeniyle Emniyet Müdürü ve şube müdürlerini ziyaret etti.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Alpaslan Başaran, Başkan Yardımcıları Ali Kadı, Yasin Esen, yönetim Kurulu üyesi Sema Tekeli ve üye Murat Karakaya ile birlikte Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Asayiş Şube Müdürü Hakan Kaplan ve KOM Müdürü Arif Pehlivan'ı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatı'nın 172'inci yılını kutladı.

Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Basın mensuplarının da kamu görevi yaptığını belirterek: "Zaten sizlerle biz kamu görevi yapıyorsunuz. Gece gündüz beraberiz. Sizler kamu oyunu aydınlatma anlamında çok başarılı hizmetleriniz ve çalışmalarınız var. Bizde kamu güvenliğini sağlama anlamında beraber çalışıyoruz. Sizler bizi bizler sizi görev yapma anlamında destekliyoruz. Hoş görü çerçevesinde gayet anlayışlı görev yapıyoruz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Alpaslan Başaran, Türk Polis Teşkilatı'nın 172'inci yılını kutlayarak, 172'inci yıl anısına yaptırdığı kalemi Emniyet Müdürü Kurt'a takdim etti.

(AÖ-Y)



11.04.2017 14:43:05 TSI

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