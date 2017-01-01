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Kapadokya, WTM Latin Amerika Turizm Fuarı'nda başarıyla tanıtıldı

11 Nisan 2017 Salı, 14:36
Kapadokya, WTM Latin Amerika Turizm Fuarı'nda başarıyla tanıtıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Kapadokya, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Expo Centre Notre fuar alanında düzenlenen World Travel Market Latin Amerika Turizm Fuarı'nda başarıyla tanıtıldı.
60 ülkeden 1250 den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen fuarda Kapadokya'yı Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Uçhisar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özge Önderoğlu Akkuyu ve bölge turizmcilerinden Ziya Daşdeler temsil etti. Etkinlik kapsamında yaklaşık 200 metrekarelik alanda açılan stantta Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Yunus Emre Enstitüsü, oteller, tur operatörleri ve seyahat acentelerinin de bulunduğu 13 katılımcı yer aldı.
Başkan Karaaslan, WTM Latin Amerika Turizm Fuarı öncesinde 2 Nisan'da Brezilya Kültür Ateşeliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, Sao Paulo Kültür Ateşesi Ahmet Çanga, THY Sao Paulo Müdürü Özgür Boran, Brezilyalı Sanatçı-Yazar Malga Dipaula, Brezilyalı sanatçılar, iş dünyası temsilcileri, ünlü bloggerlar ve TV Globo yetkilileri ile bir araya geldi. Başkan Karaaslan 2012 yılında Türkiye'de çekilen "Salve Jorge" dizisi sanatçılarını ve yetkilileri Kapadokya standını ziyarete davet etti. Başkan Karaaslan yemek öncesi yaptığı konuşmada, "Kapadokyamız'ı en güzel şekilde tanıtmak için Brezilya'da bulunuyoruz. Brezilya-Türkiye dostluğunu ve turizmini pekiştirmek için bir araya geldik. Bu organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.
4 Nisan Salı günü başlayan ve tanıtımını Uçhisar Belediyesi'nin yaptığı fuarda Kapadokya standı büyük ilgi gördü. Standı ziyaret eden katılımcılara Kapadokya hakkında bilgiler verildi ve maket balondan tanıtım materyalleri dağıtıldı. Kapadokya standı özellikle çekimleri 2012 yılında İstanbul ve Kapadokya'da yapılan "Salve Jorge" dizisinden dolayı yoğun ilgi gördü. Kapadokya standını Başkan Karaaslan'ın daveti üzerine ziyaret eden dizi sanatçıları fuarda bulundukları süre içinde ziyaretçileri Kapadokya'yı gezip görmeye davet etti. Başkan Karaaslan "Salve Jorge" dizi sanatçılarına ziyaretten dolayı teşekkür etti ve bu dizi sayesinde Kapadokya'nın tanınmışlığının arttığını belirterek bu tür televizyon programlarının devam etmesi gerektiğini söyledi.
Başkan Karaaslan, fuarın ikinci gününde Kapadokya standını ziyarete gelen Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik'e çini tabak, Sao Paulo Kültür Ateşesi Ahmet
Çanga ve THY Sao Paulo Müdürü Özgür Boran'a kabartmalı Kapadokya panosu hediye etti.
Brezilya'da yayın yapan TV Globo ve diğer yayın organları fuar boyunca Kapadokya'nın tanıtımının yapıldığı stantta çekimler gerçekleştirdiler. Bu açıdan bölge tanıtımına da katkılar sağlandı. Kapadokya'nın etkin bir biçimde tanıtıldığı fuar 6 Nisan Perşembe akşamına kadar devam etti.
Fuara katılım ve Kapadokya Bölgesini tanıtım işbirliği hakkında açıklama yapan Başkan Karaaslan, "WTM Latin Amerika Turizm Fuarı uluslararası açıdan önem arzeden bir fuar etkinliğiydi. Kapadokya Bölgemizi her noktasıyla en iyi şekilde tanıttık. Üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Brezilya'da Kapadokya'ya çok yoğun bir ilgi var, insanlar Kapadokya'yı çok seviyorlar, özellikle sıcak hava balon gezilerine hayranlar. Umuyorum ki önümüzdeki yıl bu çabalarımız sonuç verecektir. Bu bakımdan bölge adına Latin Amerika fuarında bulunmaktan son derece mutlu olduk." dedi.
(COŞ-AÖ-Y)

11.04.2017 14:43:29 TSI
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