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GAÜN'lü Öğrencilerden Köy Okullarına yardım



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencileri, Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) dersi kapsamında yürütülen "Köy Okullarına Yardım" projesini Kızılkaraca İlköğretim Okulunda gerçekleştirdi.

Muhasebe bölüm öğrencilerinin topladıkları çeşitli yardım malzemelerinin piknik ortamında dağıtıldığını belirten Proje Koordinatörleri Öğr. Gör. Erhan Durur ve Öğr. Gör. Berna Ağbulut kısıtlı şartlar altında okumaya çalışan ve imkansızlıklardan dolayı şehir merkezlerinden uzakta bulunan köy öğrencilerine destek olup ayrıca okulun fiziki şartlarında bir takım iyileşmeler yaparak öğrencilerin daha verimli ortamda okumalarına katkı sağlamak amacıyla projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kızılkaraca İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Ağır, proje kapsamında öğrencilerin ihtiyaçlarının fazlasıyla karşılandığını belirterek, yapılan yardımlar ve faaliyetler için teşekkür etti.

(AK-AOA-Y)



11.04.2017 14:43:33 TSI

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