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Turan: "Referandum emekçiler için büyük önem taşıyor"



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Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Öz Büro-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mustafa Turan, referandum sürecinde 'evet' kampanyasına destek vermek amacıyla Kahta Devlet Hastanesindeki sendika üyelerini ziyaret etti.

Hak-İş Konfederasyonuna Bağlı Öz Büro-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mustafa Turan, Kahta, Gölbaşı ve Besni'deki üyeleri ile bir araya gelerek, kurum yöneticilerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Hastanelerin konferans salonlarında sendika üyeleri ile toplantı düzenleyen Turan, taşeron işçilerin mevcut hakları konusunda bilgilendirmede bulunarak, Öz Büro-İş sendikasının hazırladığı tanıtım filmini izletti.

Toplu iş sözleşmeleri sürecinin sürdüğünü ve üyelerinin haklarını en iyi şekilde alabilmenin gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Turan, anayasa değişikliğinin de önemine değindi.

Turan, "Biz sonuna kadar evet diyeceğimizi açıklıyoruz. Biz, hiçbir pazarlık söz konusu olmadan cumhurbaşkanımızın arkasında ve destekçisiyiz. Devletimizin bizler için iyi olana karar vereceğine inanıyoruz. Öz Büro-İş Sendikası olarak 16 Nisan'da da evet kararlarımızla sandıkta olacağız" dedi.

Turan, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun sendikal hareket ve emekçilere yönelik olumlu sonuçlar doğuracağını belirterek, bütün emekçileri 'evet' oyu kullanmaya davet etti.

(HT-AHM)



11.04.2017 14:44:25 TSI

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