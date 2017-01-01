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2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası hazırlık toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü başkanlığında, Kutlu Doğum Haftası hazırlık toplantısı yapıldı.

Her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum yıldönümü 'Kutlu Doğum Haftası Kutlama' programının, İl Müftülüğü olarak 2017 Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle yapılacak olan etkinlikler ile ilgili toplantı yapıldı.

Müftü Mehmet Ali Öztürkçü başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden müteşekkil Kutlu Doğum Platformu toplantı yaptı.

Kutlu Doğum Haftası bu yıl yapılacak olan Anaysa Referandumu nedeniyle 17 Nisan 2017'de başlayacak 23 Nisan 2017'de sona erecek.

Müftü Öztürkçü, hafta içerisinde toplumun her kesimine ulaşacak şekilde etkinliklere, sivil toplum kuruluşlarının katkı sunmaları istedi.

Sivil toplum kuruluşlarının hafta ile ilgili görüşleri dinlenerek yapılacak olan etkinliklerin daha kuşatıcı nitelikte olmasına dikkat çekildi.

(AHM)



11.04.2017 14:47:39 TSI

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