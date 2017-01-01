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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:

11 Nisan 2017 Salı, 14:42
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
- "16 Nisan Türkiye için önemli bir viraj"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "16 Nisan Türkiye için önemli bir viraj" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte 16 Nisan referandumunda okullarda görev yapacak olan okul sorumlularıyla bir araya geldi.
Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "16 Nisan Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir viraj. Hepiniz bu virajın önemini biliyorsunuz. Sandığın önemini de çok iyi biliyorsunuz. Sene 1946, çok partili hayata geçerken gizli oy, açık tasnif şeklinde yapılan seçimle Demokrat Parti (DP) iktidarı kazanmış olmasına rağmen o dönemin egemen güçleri, antidemokratik güçler sandık sonuçlarını yok ederek, Cumhuriyet Halk Partisinin 1946'dan 1950'ye kadar iktidarda kalmasına vesile oldu. 1950'de Demokrat Parti iktidar oldu. O 1946'da Mersin'de Aslanköy var ve kadınlar sandık başında görev yapıyorlar. Diğer il ve ilçelerde kaymakamlar CHP'nin ilçe başkanı, Valiler CHP'nin il başkanı ve bütün sandıklara el koyup, CHP'nin kazandığı hileli bir seçimi sonuçlandırmak istiyorlar. Mersin Aslanköy'de kadınlar sandıkta hile yapılacağını anladıkları anda sandıkların üzerine oturuyorlar jandarma, kaymakam, vali geliyor, diyorlar ki 'Bu sandık bizim namusumuzdur, asla veremeyiz' diyorlar. Evet, sandık bizim namusumuzdur. Siz bir sandığın değil, binanın sorumlususunuz. Bu emanet, milletin size emanetidir" ifadelerini kullandı.
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum kapsamında teşkilatlar olarak yapmaları gereken çalışmaların tamamını yaptıklarını belirtti.
Kahtalı, "Teşkilat olarak sahada yapmamız gereken ne varsa sahada tamamını gerçekleştirdik. Bu ülkede bir daha 7 Haziran gibi sıkıntıların yaşanmasını istemiyorsak, bir daha bu ülkede çift başlılık olmasını istemiyorsak, hükumet krizleri yaşansın istemiyorsak, bu referandumdan güçlü bir şekilde bir 'evet' oyuyla, Cumhurbaşkanımıza Malatya'dan bir selam göndereceğiz" diye konuştu.
Yaptıkları çalışmaların hasadını sandıklarda alacaklarını dile getiren Kahtalı, "Orada da okul sorumluları olarak herkes kendi okulundan sorumlu olduğunu bilerek kat görevlileriyle, sandık görevlileriyle, müşahitleriyle yetkili kişilersiniz" dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandumun çok boyutlu olduğuna dikkat çekerek, "Seçim sandıkta kazanılır. Biz, sandığa kadar olan görevlerimizi şuanda yapıyoruz. Referandum ve 'evet' ile ilgili 18 maddenin içeriğini, bu sistemin Türkiye'ye neler kazandıracağını ve geçmiş sistemin Türkiye'ye neler kaybettirdiğini anlatıyoruz. Biz bu çalışmalarımızı tamamladık ve en son nokta tabi ki sandıklar. Bütün hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde oylarını kullanmaları ve onlara bizlerin rehberlik etmesi çok önemli. Halkın iradesinin sandığa yansıması bizim en büyük arzumuz" şeklinde konuştu.
Kale ilçesine ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, daha sonra Kale ilçesini ziyaret ederek, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Çalık, Kale'nin 2007 yılında yapılan seçimde yüzde 96 'evet' dediğini anımsattı.
Çalık, Kale ilçesinin hiçbir işi yarım bırakmadığına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı seçtirmemek için 376 krizini bize dayattılar. O gün o dayatmalara istinaden, Kale 2007 seçimlerinde 'biz aslanlar gibi destek veririz, tekrar AK Partiyi işbaşına getiririz" dedi. 2007 halk oylamasında, 'Cumhurbaşkanını millet mi seçsin, meclis mi seçsin?' diye sorduğumuzda, milletimiz yüzde 96 ile 'Biz seçeceğiz' dedi. O gün başladığımız iş Allah nasip ederse 2017 16 Nisan'ın da son bulacak. Kale, hiçbir işi yarım bırakmaz, görülecek bütün hesapları görür. 'Hayır' diyenler başla göz üstüne, 'hayır' diyorlarsa saygımız sonsuz. Ama öyle hayırcılar var ki terör örgütlerinin içerisi tamamen hayırcılarla dolu. PKK, DEAŞ, FETÖ, PYD, YPG 'hayır' diyor. Bu hayırların karşısında Kale dimdik duruyor ve 16 Nisan'da sandıkları evetle dolduruyor" değerlendirmesinde bulundu.
Kale'de konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da, 16 Nisan'daki referandumda Kale'den bir kez daha rekor beklediklerini ifade etti.
Kahtalı, Kale'nin AK Parti'yi her zaman gururlandırdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın yanında bugüne kadar nasıl sağlam durduysak, Allah'ın izniyle 16 Nisan'da da sağlam duracağız. Sandıklara sahip çıkacağız ve en yüksek desteği vermiş olacağız" diye konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandumun önemine değinerek, "Hayır oyları varsa kısa süre içerisinde onlar üzerinden yoğunlaşırsak çok çok iyi olur. Kalan süreyi çok yoğun geçirmeliyiz. Kale ilçesinden herkes rekor bekliyor" şeklinde konuştu.
(BT-AOA-Y)

11.04.2017 14:49:52 TSI
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