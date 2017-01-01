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CHP Uşak İl Teşkilatı çalışmalarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - CHP Uşak İl Teşkilatı, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.





Uşak CHP Uşak il Binasında yapılan basın toplantısına CHP parti meclisi üyesi Sevda Erdan Kılıç ve CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu katıldı. İkili toplantıdan sonra saha çalışması yapmak için binadan ayrıldı.

Toplantının başında söz alan CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba 16 Nisan referandum süreci nedeniyle partisindeki insanların çok aktif bir şekilde çalıştıklarını söyleyen. Karaoba; "Neden? Çünkü biz bunu ikinci bir kurtuluş savaşı olarak görüyoruz. Bugün aramızda parti meclisi üyemiz Sevda Erdan Kılıç ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Özcan Purçu ve Uşak Milletvekilimiz Özkan Yalım Bey aramızda kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Ben bu süreçte emek veren karış karış ülkeyi gezen 16 Nisan referandum süreci ile halkımızı aydınlatan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize şeref verdiler güç verdiler enerji verdiler" dedi.

(BK-MB-Y)



11.04.2017 14:50:37 TSI

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