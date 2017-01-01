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TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın "Evet" için Uşak'a geldi

11 Nisan 2017 Salı, 14:43
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın "Evet" için Uşak'a geldi

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Uşak'a gelerek bazı ziyaretlerde bulundu. Esnafı dolaşarak, Uşaklılara niçin "Evet" demesi gerektiğini anlattı.
Uşak ziyaretinin sabah bölümünde Uşak Belediyesi ve Tekstil OSB'yi ziyaret eden Aydın, öğleden sonra da çarşı esnafını dolaşarak "Evet" demelerini istedi. Aydın, mevcut sistemde kuvvetler ayrılığının bulunmadığını, yürütmenin tekelinin bulunduğunu belirterek, yapılmak istenen değişiklikle yasamanın gerçek işlevini yürütür hale geleceğini ifade etti.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, mevcut sistemde kuvvetler ayrılığının bulunmadığını, yürütmenin tekelinin bulunduğunu belirterek, yapılmak istenen değişiklikle yasamanın gerçek işlevini yürütür hale geleceğini ifade etti.
Aydın ilk ziyaretini Uşak Belediyesi'ne gerçekleştirdi. Burada Türkiye'de istikrarın sürmesi için milletin halk oylamasında "evet" oyu kullanması gerektiğini kaydeden Aydın, "Türkiye'de kazanımların kalıcı olması, yatırımların sürmesi için huzur ortamına ihtiyaç var. Türkiye, tarihi bir süreçten geçmektedir. Muhalefet partilerinin yasama organının etkisizleştirilmeye çalışıldığı" yönündeki iddiaları yansıtmamaktadır. Yasama ve yürütmenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha güçlü hale gelecektir. Muhalefet tamamen içi boş, mesnetsiz iddialar ortaya atıyor. Asıl mevcut sistemde meclis ne kadar var? Anayasaya baktığımızda kuvvetler ayrılığından bahseder. Ama mevcut sistemde kuvvetler ayrılığını görmek mümkün değil. Şu anda Meclis Başkanvekili olarak ifade etmek isterim ki yürütmenin tekelindeki bu sistemde kuvvetler ayrılığı diye bir şey yok." dedi.
Kendisinin 10 yıldır milletvekili olduğunu belirten Aydın, "Bu süre zarfında hükümetin bilgisi ve onayı olmadan tek bir yasa çıkarılmamıştır. Demek istediğim, Meclis denetim yetkisini kullanırken hükümetten özgür hareket edememiştir. Burada şunu sorgulamamız gerekir: Mevcut sistemde meclis ne kadar var? Asıl gelecek olan bu sistemde Meclis ne kadar özgür, ne kadar iş yapabiliyor? Tamamen hükümet tasarılarını görüşüyoruz. Bir defa bir milletvekilinin teklifi eğer hükümet desteklemezse geçmez ki. Biz bu sistemde cumhurbaşkanını da denetleyemiyoruz, normal denetimi de yapamıyoruz" ifadesini kullandı.
TBMMM' de Bugüne kadar 484 gensoru verildiğini, ancak 4 tanesinin başarılı olduğunu belirten Aydın, "O da hükümet destek verdiği için. Bugüne kadar yine hükümetin destek vermediği bir tek kanun geçmemiştir. Anayasa değişikliği ile yasama, yürütme karşısında çok güçlü bir hale gelecek, yürütmenin tekelinden kurtarılacak.Yasama gerçek anlamda işlevini yürütecek" açıklamasında bulundu.
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, başkanlığı döneminde yaptığı faaliyetler hakkında konuğunu bilgilendirdikten sonra, Uşak halısı hediye etti.
OSB ziyaretinin ardından tekrar kent merkezine gelen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Uşak Belediyesi önünde şampiyon olan UTAŞ Uşakspor atkısı ile gelerek "Bakın Uşak'a uğurlu geldim" şeklinde espri yaptı.
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş ve AK partililerin kendisine eşlik etmesi ile İsmetpaşa Caddesi'ni dolaşarak, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan Anayasa değişiklikleri ile ilgili vatandaşlardan "Evet" tercihinde bulunmasını istedi.
(BK-MB-Y)

11.04.2017 14:51:58 TSI
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