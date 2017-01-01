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Kadın vatmanlar huzurevinde



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş. Operasyon Müdürlüğünde görev yapan ve çoğunluğu vatmanlardan oluşan kadın çalışanlar yaptıkları etkinlik programı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenerek sohbet eden SAMULAŞ'ın bayan çalışanları huzurevi sakinleri ile ayrıca raylı sistem ve görevleri ile ilgili konularda da sohbet ettiler. SAMULAŞ'IN kadın çalışanları yaptıkları ziyaretin hem huzurevi sakinlerini hem de kendilerini son derece mutlu ettiğini bildirirdiler. Ayrıca yaşlıların geçmişimizin yansıması ve geleceğimizin yol göstericisi konumunda olduklarını da dile getiren SAMULAŞ'ın bayan çalışanları sahip oldukları engin bilgi birikimiyle yaşlıların hayat tecrübelerine her zaman herkesin ihtiyaç duyduğunu ifade ettiler.

Ziyaret, SAMULAŞ Operasyon Müdürlüğünde görev yapan bayan çalışanların huzurevi sakinleri ile çektirdikleri hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

(SAM-SLH-Y)



11.04.2017 14:57:44 TSI

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