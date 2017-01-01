11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Başkan Keleş "Düzce bu seçimde inancını perçinleyecek"

11 Nisan 2017 Salı, 14:51
Başkan Keleş "Düzce bu seçimde inancını perçinleyecek"

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Şehir merkezinde dükkanları gezen Başkan Keleş, esnafların talep ve şikayetlerini dikkatle dinlerken 16 Nisan Referandumu hakkında sorulan sorulara da yanıt verdi. Esnaf ve vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Mehmet Keleş yeni anayasanın önemine vurgu yaparak, "Esnafımız da vatandaşımızda 16 Nisan'da yapacağı seçimin farkında. Yeni Türkiye'nin inşasında milletimiz sandıkta gereken cevabı verecek ve yeni anayasayı kabul edecektir. Düzce'de de değerli hemşehrilerimizle sürekli görüşme halindeyiz. Ben inanıyorum ki Düzce rekor oy oranıyla Türkiye birincisi olacak ve yeni anayasaya, Yeni Türkiye'ye gösterdiği inancı perçinlemiş olacak" ifadelerini kullandı.
(TT-İÇ)

11.04.2017 14:58:45 TSI
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