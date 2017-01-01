11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Bakan Tüfenkci:"15 yılda yaptığımızı hizmetleri beş yılda yapmak istiyoruz"

11 Nisan 2017 Salı, 14:53
Bakan Tüfenkci:"15 yılda yaptığımızı hizmetleri beş yılda yapmak istiyoruz"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye olarak 15 yılda yaptığımız hizmetleri istiyoruz ki bundan sonra beş yılda yapalım ve Türkiye'yi hep beraber kalkındıralım "dedi.
AK Parti Malatya İl Başkanlığı 16 Nisan'da yapılacak olan referandum dolayısıyla sandık başkanları ve müşahitleri toplantı yaptı.
Nikah sarayında düzenlenen programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Milletvekilleri Nurettin Yaşar, Taha Özhan, Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, sandık başkanları ve müşahitleri katıldı.
Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Artık sizlerin o sandıkların başında bir oyumuzu dahi heba etmemek için o gün nöbet ve söz sizde. 16 Nisan'da söz milletin, karar da milletin. O emanete sahip çıkacaklar da sizlersiniz. Sizler esasında o gün millete sahip çıkacaksınız. Sizler o gün bu davanın bundan sonraki seyrine sahip çıkacaksınız. Sizler o gün Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacaksınız. Bizler ülkeyi kalkındırmak için, geliştirmek için gece gündüz demeden her bir karış toprağı gezerek, dolaşarak Türkiye'yi kalkındırmak istiyoruz. Allah'a hamd olsun AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'yi üç kat büyüttük. Geldiğimiz nokta itibariyle bakamayacağımız yüz, sıkamayacağımız el yok. Bundan sonra hedefimiz var. bundan sonra Türkiye'yi Dünya'da ilk on ekonomi arasına sokma hedefimiz var. bundan sonra milli gelirimizi 20 bin, 25 bin dolarlara çıkarma hedefimiz var. bundan sonra ihracatımızı 5 yüz milyar dolarlara çıkarma hedefimiz var, hayalimiz var. Türkiye'nin de buna potansiyeli var. bunun için Türkiye olarak 15 yılda yaptığımız hizmetleri istiyoruz ki bundan sonra beş yılda yapalım ve Türkiye'yi hep beraber kalkındıralım istiyoruz. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine 'Evet' diyoruz. Bu evetlerin de bekçisi olarak en büyük yük o gün siz sandık müşahitlerimizde. Biz biriz, beraberiz ve hep birlikte AK Partiyiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Sizlerin o gayretiniz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın orada dimdik ayakta durmasına vesile oluyor. Sizlerin bu gayretleriniz Suriye'deki, Irak'taki mazlumların Türkiye'ye umut beslemelerine neden oluyor. Allah sizlerden razı olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.
(EA-AOA-Y)

11.04.2017 15:00:54 TSI
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