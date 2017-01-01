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Aydınlı pamukçuya 209 milyon lira destek ödenecek



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 2016 yılı pamuk primlerinin erkene alındığını ve aydın'da 6 bin 502 çiftçiye 209 milyon liralık destek ödeneceğini belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız ve Müsteşarımız nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde yağlı tohumlar desteklemesi kapsamındaki 2016 pamuk destekleme ödemeleri erkene alınmıştır. 14 Nisan 2016 Cuma gününden itibaren başlayacak ödemelerle Aydın ilinde 6 bin 502 çiftçimize 209 milyon 927 bin 392 TL tutarında ödeme yapılacaktır. Bereketli olması dileğiyle selam ve saygılarımı sunarım" dedi.

(MB-Y)



11.04.2017 15:02:34 TSI

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