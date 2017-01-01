11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur:

11 Nisan 2017 Salı, 14:57
AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur:
- "Yenilikten, değişimden, reformdan korktukları için 'hayır' diyorlar"

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bizden öncekilerin yaşadıklarını, bizim yaşadıklarımızı, çocuklarımız, torunlarımız yaşamasın diye istikrarı garanti altına alan güçlü bir yönetim sistemi getirmek istiyoruz" dedi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni Anayasa paketini anlattı. Bayramyeri Parkı'nda 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında vatandaşlara seslenen Baybatur, "Onlar yenilikten, değişimden, reformdan korktukları için 'hayır' diyor. Bugüne kadar CHP'nin ülkenin hayrına olan bir şeye 'evet' dediğini gören var mı? Bütün hayatı 'hayır' demekle geçenlere kalsa Türkiye bugün her biri iftihar kaynağı olan eserlerin tamamından mahrum olurdu" dedi.
Anayasa değişikliğiyle amaçlarının siyasi çekişmelere, koalisyonlara, darbelere, ekonomik krizlere, dış müdahalelere yol açan mevcut zayıf sistemin yerine istikrarı garanti altına alan güçlü bir yönetim sistemi getirmek olduğunu belirten Baybatur, demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından, cumhuriyetin kazanımlarından en küçük bir taviz vermeden, yeni bir yönetim sistemi kurduklarını söyledi. Türkiye'nin yıllarca darbelerle, ekonomik krizlerle sürekli zaman kaybettiğini kaydeden Baybatur, "16 ayda bir bu ülkede hükümet kuruldu. Milletin enerjisi, birikimi heba edildi. Türkiye'nin artık kaybedecek tek bir saniyesi bile yok. Bu hakikatler gözümüzün önündeyken, hala kriz üreten bir sistemde ısrar etmenin anlamı ne?" diye konuştu.
Anayasa değişikliğiyle ilgili asılsız iddialara cevap veren Baybatur, makamların gelip geçici olduğunu ancak milletin kalıcı olduğunu belirterek, "Bu makamlara gelen insanların hepsi birer fani, bunu unutmayın. Kalıcı olan devlettir, millettir, devletin kurumlarıdır, sistemidir. Biz bugüne kadar yaptığımız hangi işi kendimiz için yaptık? İşte eserlerimiz ortada; Marmarayı, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Avrasya Tünelini kendimiz için mi yaptık? 25 bin kilometre bölünmüş yolu kendimiz için mi yaptık? Şehir hastanelerini, okulları, barajları kendimiz için mi yaptık? Demokratik adımları kendimiz için mi attık? Yaptığımız her şey 80 milyon vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu içindir. Ülkemizin imarı ve kalkınması içindir. 16 Nisan'da, inşallah milletimizin desteğiyle Türkiye'yi geleceğe taşıyacak hükümet sistemini hayata geçirmiş olacağız" ifadelerinde bulundu.
(AY-SÜ-Y)

11.04.2017 15:04:12 TSI
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