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Başkan Akyürek: "Türkiye yeniden diriliş mücadelesi veriyor"

11 Nisan 2017 Salı, 14:58
Başkan Akyürek: "Türkiye yeniden diriliş mücadelesi veriyor"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - İlçe Buluşmaları kapsamında Derebucak'ta binlerce hemşehrisi ile buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye'nin mazlum milletlere yeniden el uzatmaya başladığını, yeniden diriliş mücadelesi verdiğini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Derebucak'ta vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe meydanında coşkulu bir topluluğun katılımı ile gerçekleşen program, 15 Temmuz'u anlatan video klip ile başladı.
Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçede çok büyük değişimler yaşandığını belirterek, her konuda destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür etti.

"Türkiye tarihte olduğu gibi mazlumların yanında"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığını, mazlum milletlere yeniden el uzatmaya başladığını belirterek, "Türkiye Sudan'da, Somali'de, Yemen'de, Afganistan'da. Türkiye her yerde. Tarihte olduğu gibi mazlumların yanında. Tekrar diriliş mücadelesi verdiğimiz bir dönemde yeniden düğmeye bastılar. 100 yıl önce bu toprakları işgal edenler ve onların torunları yeniden Türkiye'yle farklı alanda mücadeleye başladılar. 40-50 yıldır Türkiye siyasetinde olanlar maalesef evet çıkarsa düşmanı denize dökeceğiz diyor. Daha 90 yıl önce ecdadımızın denize döktükleri, şimdi hayır için çalışıyor. Biz düşmanı denize dökenlerin torunlarıyız, biz buralarda, Bağırsak Boğazı'nda, Kaşıkçı Beli'nde haçlıları yok eden Selçukluluların torunlarıyız" dedi.
Konya'nın her zaman istikrarın yanında yer aldığını vurgulayan Başkan Akyürek, "Şimdi de Türkiye'nin önünün açılacağı bir referandum var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da parti farkı gözetmeden, Konya'nın bu referanduma en yüksek desteği vereceğine eminim. Bütün kardeşlerimiz mutlaka oy kullanmaya gitsin ve bu değişikliğe destek versinler" diye konuştu.

"14 Nisan'da büyük Konya Mitinginde buluşalım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Nisan Cuma günü Konya'ya geleceğini belirten Başkan Akyürek, "Bu referandum sürecinde bu arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Şimdi Konya'da bir final yapıyoruz. 14 Nisan'da Cuma namazından sonra Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Büyük Konya Mitingi final olacak. Cumhurbaşkanımız Konyalılarla buluşacak. Bütün kardeşlerimizi bu mitinge bekliyoruz" dedi.
Başkan Akyürek, programın sonunda çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek ilçe sakinleri ile bir araya geldi.
(AH-Y)

11.04.2017 15:05:33 TSI
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