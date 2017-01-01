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Balkanların 'Erbakan Hocası' Uka'dan 'Evet' desteği



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MANİSA (İHA) - Kosova'nın 'Erbakan Hocası' olarak tanınan İlijaz Uka başkanlığında 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'Evet' desteği için Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve Makedonya'dan Türkiye' ye gelen heyet Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik' i makamında ziyaret etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili halk oylamasına destek vermek amacı ile Kosova'nın 'Erbakan Hocası' olarak tanınan İlijaz Uka başkanlığında ki Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve Makedonya'dan Türkiye' ye gelen heyeti makamında ağırladı. Yapılan ziyarete Uka'nın yanı sıra, Karadağ İslam Birliği Zekat Vakfı Başkanı Prof. Dr. Sadmir Hadzijic ve kalabalık bir heyet katıldı. Balkanlardan yapılan ziyaretin 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasının büyük bir öneminin olduğunun göstergesi olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bugün yapılan bu ziyaret gösteriyor ki, 16 Nisan'da verilecek olan 'Evet' oylarının Bosna'da, Karadağ'da, Makedonya'da ve Kosova'da yaşayan kardeşlerimiz açısından ne kadar önemli olacağının büyük bir delili ve göstergesidir. Rabbim bu davranışınız nedeni ile hepinizden razı olsun. Kardeşliğimiz ve birliğimiz daim olsun. Bizler sizi çok seviyor ve bugün de burada misafir etmekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.



"16 Nisan'da büyük bir 'Evet' çıkacağına inanıyoruz"

16 Nisan' da yapılacak olan halk oylamasından Anayasa değişikliğine büyük bir evet oyunun çıkacağını ifade eden İlijaz Uka "Bugün hepimizin bildiği gibi Avrupa'da bugünlerde bütün gündem Türkiye'dir. Hangi televizyon kanalını açarsanız bugün Türkiye'yi konuşuyorlar. Onların bu konuşmaları bizlerin kanına dokunuyor. Geçtiğimiz günlerde bütün dünya şahit oldu. Papa tüm Avrupa'nın devlet başkanlarını bir araya topladı. Bunların hepsi de Katolik değildir. Protestan, evangelist ve Yunanlılar. Papa'nın hacı kaldırması ile birlikte tüm devlet adamları papaya emret diye sesleniyorlar. Papa'nın verdiği emirde Türkiye' de yapılacak olan halk oylamasından hayır çıkması için çalışın oluyor. Biz de diyoruz ki; ey Papa Türkiye'de yapılan halk oylamasından sana ne? Anayasa değişikliği geçti mi? Geçmedi mi? Bu seni ne ilgilendiriyor. Onlar şunu çok iyi biliyorlar; Müslümanlar tekrardan ayağa kalkıyorlar. Türkiye'nin yeniden güçlenmesinden, ileriye gitmesinden korkuyorlar. Bu nedenle tüm çabaları Türkiye'yi durdurmaktır. Türkiye' de yaşayan 17 milyon göçmen vatandaşımız var. Türkiye'de bulunduğumuz süre içerisinde birçok il gezdik ve gördük ki çok büyük bir çoğunluk bu anayasa değişikliğine evet diyorlar. Allah'ın izniyle 16 Nisan referandumunda büyük bir çoğunlukla evet çıkacağına olan inancımız tamdır. Bizlerde göçmen kardeşlerimizi ziyaret ederek evet oyu vermeleri noktasında kendilerinin destek vermesini istiyoruz" dedi.



"Bizim için bir cihat meselesidir"

Balkanlar'da yaşayan Türkler olarak Osmanlı'nın emaneti olan Türk Bayrağı ve İslam dinini yüz yıldır büyük bir gururla taşıdıklarını ifade eden Karadağ İslam Birliği Zekat Vakfı Başkanı Prof. Dr. Sadmir Hadzijic ise, "Bundan yaklaşık bir ay öncesinde ben Hacı abimizi arayarak bu halk oylaması için Türkiye'ye gidelim diye aradığımda oda tabi ki gideceğiz şeklinde sevap vermişti bizde uzun bir süredir Türkiye'de şehir, şehir dolaşarak göçmen vatandaşlarımızdan 'Evet' oyu istiyoruz. 16 Nisan halk oylaması bizim için bir cihat meselesidir" dedi.

Hadzijic'in Karadağ'da yaşayan 85 yaşında ki Türk kökenli yaşlı bir kadın ile ilgili anlattığı ve gerçek olan bir hikayeyi dinleyenler gözyaşlarına hakim olamayarak duygu dolu anlar yaşadılar. Ziyaretin sonunda Başkan Çelik misafirlere Manisa'yı anlatan hediyeler takdim etti.

(AY-Y)



11.04.2017 15:05:54 TSI

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