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Narince Ortaokulu liselere gezi düzenledi

11 Nisan 2017 Salı, 14:58
Narince Ortaokulu liselere gezi düzenledi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Narince Ortaokulu öğrencileri okul tercihlerinden önce Kahta ilçe merkezinde ki liseleri gezerek fikir sahibi oldu.
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Narince Ortaokulu tarafından 8. sınıf öğrencilerine ortaöğretime geçiş aşamasında okul tercihlerinde bulunurken kendilerine yardımcı olunması amacıyla Kahta merkezde bulunan bazı liselere gezi düzenlendi.
Öğrenciler için düzenlenen gezi ile ilgili konuşan Narince Ortaokulu Müdürü Mehmet Turan, "Kahta Fen Lisesi, Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, TPAO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mustafa Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ziyaret edildi. Bu gezi sayesinde öğrenciler okullarla ilgili merak ettiklerini birebir görme fırsatını bulmuş oldular. Gezi sonunda Kahta Öğretmenevinde öğrencilere öğle yemeği verildi" Dedi.
Müdür Turan, yemek ikramı ve misafirperverliklerinden dolayı Kahta Öğretmenevi Müdürü İbrahim Halil Yazan'a teşekkür etti.
(HT-AHM)

11.04.2017 15:05:59 TSI
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