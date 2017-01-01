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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Milletvekili Usta ev ziyaretlerinde bulundu, destek istedi

11 Nisan 2017 Salı, 15:01
Milletvekili Usta ev ziyaretlerinde bulundu, destek istedi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Konya İl Başkanlığının yürüttüğü referandum çalışmaları kapsamında Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Karatay ilçesinin Saraçoğlu ve Erler mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.
Referandum çalışmaları için Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde toplanan 250 teşkilat mensubu gruplara ayrılarak Erler ve Saraçoğlu mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. AK Partililer, ziyaretlerde vatandaşlara anayasa değişikliği paketi hakkında bilgi verdi, referandumda evet için destek istedi. Milletvekili Usta, kapı kapı dolaşarak referandum hakkında bilgi verdiklerini ve "evet" için destek istediklerini kaydederek, çalışmaların son ana kadar süreceğini ifade etti.
"Sandığa gitmek evet kadar önemli"
16 Nisan'ı heyecanla beklediklerini belirten Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Önemli olan 16 Nisan akşamı sandıklardan çıkacak olan yüksek oranlı evetler. Onlar bizim bütün yorgunluğumuzu alacaktır. Tabii ki 17 Nisan, Türkiye için dönüm noktası olacak. Evetler Allah'ın izniyle çıktıktan sonra Türkiye'nin önü ciddi bir şekilde açılmış, daha güçlü ve yeni Türkiye yolunda hızla ilerleyecek bir ülke olma yolunda adımını atmış olacak. O yüzden sandığa gitmeyi çok önemsiyoruz. Herkesin, 'benim bir oyumla ne olacak' demeden sandığa gitmesini ve oyunu kullanmasını özellikle rica ediyoruz. 'Evet' demek bizim için çok önemli ama sandığa gitmek en az evet kadar önemli. Konya'da oyunu kullanmayan yaklaşık 200 bin seçmenimiz var. Özellikle onlara sesleniyorum. Lütfen hiçbir mazeret ve bahane üretmeden sandığa gidelim ve oyumuzu verelim. Oyumuzu vermezsek, güçlü bir Türkiye olma yolunda eksik kalırız" dedi.
(İHA-FM-Y)

11.04.2017 15:07:47 TSI
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