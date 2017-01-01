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Adana rengarenk boyanacak

- Hindistan'ın Holi Bayramı'ndan esinlenen Color Life Fest'17, 13 Mayıs Cumartesi günü Adana'da Yörük Ormanı'nda gerçekleşecek



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Hindistan'ın Holi Bayramı'ndan esinlenen Color Life Fest'17, 13 Mayıs Cumartesi günü Adana'da gerçekleşecek. DJ performansları, renk yağmuru ve şovların gerçekleşeceği festivalde katılımcılar rengarenk olmanın coşkusunu yaşayacak.

Dünyanın 50'den fazla ülkesinden kutlanan Hindistan Holi Bayramı'ndan esinlenerek oluşturulan festivalde insanlar rengarenk olmanın coşkusunu yaşayarak geleceğe enerjisini saçacak ve unutulmayacak anılar bırakacak.

İnsanların şehrin karmaşası ve gürültüsünden uzaklaşarak ormanın tam ortasında dilediğince eğlenebilecekleri bir ortam oluşturan festivalde gün boyunca DJ performansları, her saat başı renk yağmuru, şovlar ve sürpriz gösteriler sunulacak.

Festivalde ayrıca Hint geleneklerine uygun kıyafetler, Hint kınası atölyeleri ve çeşitli stantlar katılımcılar için alanda hazır olacak.

(NPR-Y)



11.04.2017 15:09:38 TSI

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