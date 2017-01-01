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Uzer ve Tahmazoğlu Düztepe mahallesini ziyaret etti



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer ile birlikte 16 Nisan da yapılacak olan referandum öncesi, Düztepe Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Anayasa Değişikliğini anlatmak için sık sık mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer ile birlikte Düztepe Mahallesi sakinleriyle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Milletvekili Ahmet Uzer ve Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sorulan sorulara cevap vererek Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattılar.

Vatandaşımız Evet diyor

Gaziantep AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer, vatandaşların görüşlerinin olumlu yönde olduğunu belirterek, "Esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz sırasında gördük ki, Şahinbey İlçesindeki tüm vatandaşlar ve esnafımız çok güçlü bir şekilde evet diyor. 16 Nisanda yapılacak olan halk oylamasının referandum olduğunu Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi için yapıldığını, insanlarımız dağıtılan broşürlerden okuyarak bilgi sahibi oluyorlar. Ayrıca gezimiz sırasında vatandaşlarımızın Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan çok memnun olduklarını söylemeleri bizleri mutlu ediyor" dedi.

Ülkemizin geleceği için evet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Referanduma kısa bir süre kala Milletvekilimiz Ahmet Uzer ile birlikte vatandaşlarımızı ve esnafımızı ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımız kararımız net oyumuz evet diyorlar. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Pazar günü yapılacak olan halk oylamasında Türkiye ve Gaziantep olarak, çok güçlü bir evet ile geleceğimize, gençlerimize, çocuklarımıza, ülkemizin siyasi ve ekonomik büyümesine çok ciddi bir katkı sağlamış olacağız. Demokrasimiz daha da güçlenecek. İnşallah bu güçlü evet ile büyük Türkiye yolunda büyük bir adımı da atmış olacağız. Ben desteklerinden dolayı tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(AK-AOA-Y)



11.04.2017 15:14:29 TSI

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