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Avantaj Cardlılar Cevher Bal ile bala doyacak



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'daki Cevher Bal firması, Avantaj Cardlılara özel indirim sağladı.

Bahçıvan Mahallesi PTT Caddesi ve Semaver Kavşağında 2 ayrı şubesi ile hizmet veren Cevher Bal, Avantaj Card üye iş yeri programına katıldı. Cevher Bal Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tandoğan, "Bitki florası ve endemik bitki yoğunluğu açısından Türkiye'de ve dünyada önde gelen ve bitki bilimcilerinin labaratuvarı haline gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin balları; Van, Bahçesaray, Çatak, Hakkari ve Şemdinli'den doğal ve organik bir biçimde toplanıyor. 3 kuşaktır sektördeyiz. Avantaj Card ailesine katılmaktan mutluluk duyduk. Avantaj Card üyeleri, ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Anlaşma, SMS'nin atılması ile birlikte talep patlaması yaşadık. Bu durumdan oldukça mutluluk duyduk. http://www.cevherbal.com/ adlı internet sitesinden kargo ücreti ödemeden tüm Türkiye'ye bal gönderiyoruz" dedi.

Avantaj Card Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Dilmaç ise, program kapsamında 50 bini aşkın üyenin hesabını Avantaj Card'ları ile ödeyeceğini belirterek, böylelikle indirim ve puan da kazanacaklarını kaydetti. Kartları yanlarında olmazsa bile cep telefonu ve şifrelerini girip ödemeyi tamamlayacaklarını dile getiren Dilmaç, "Van ilinde şu anda 100'ü aşkın nezih ve kurumsal firma sisteme dahil edildi. Avantaj Card kullanan üye sayımız ise 50 bini geçti. Bu üyelere gerçekten avantajlı olduklarını hissettirmek amacındayız. Üyelerimizin Avantaj Card kullandıklarında 250 ile bin TL arasında puan kazanabilecekler. Avantaj Card sahibi olmayan kişilerin Google Play ve Apple Store'da Avantaj Card uygulamasını kolaylıkla indirebiliyor ve 20 saniyede üye olup avantajlar dünyasına giriş yapabiliyorlar" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



11.04.2017 15:19:47 TSI

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