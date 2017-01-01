11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekili Aydemir: "Gençler evet diyor. Yeni sistem gençliğe yatırımdır. Gençlerimiz evet, ...

11 Nisan 2017 Salı, 15:13
Milletvekili Aydemir: "Gençler evet diyor. Yeni sistem gençliğe yatırımdır. Gençlerimiz evet, şuurunda"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tanıtım, aktarım ve paylaşım çalışmaları kapsamında Hacı Boydak Anadolu, Yakutiye Güzel Sanatlar ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin konuğu oldu. Öğrencilere hitap eden Milletvekili Aydemir, "Gençler evet diyor. Yeni sistem gençliğe yatırımdır. Gençlerimiz evet, şuurunda" dedi.
Milletvekili İbrahim Aydemir, gençlerin Mehmet Akif Ersoy ve Mehmet Akif İnan'ların izinde olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önceliği ve hedef kitlesi gençlerdir. Türkiye'nin 2023 seferinde, 2071 hedefinde onlara temsil hakkı veren yeni sistem, gençler adına yapılmış tarihi bir atılım ve yatırımdır." diye konuştu.
İlk olarak Hacı Boydak Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürü Fatih Öztaş ve eğitimciler tarafından ağırlanan Milletvekili Aydemir, öğrencilere seslendi, yöneltilen sualleri cevaplandırdı. Eğitim Kurumları bilgilendirme etkinlikleri çerçevesinde Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesinde de öğrencilerle buluşan Milletvekili Aydemir, "Yakutiye Güzel Sanatlar Lisemizde de, güçlü Türkiye için evet'i anlatıp gençlerle mülaki olduk. Gerçek olan şu gençler evet diyor." dedi.
Son olarak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, okul müdürü Erhan Gürbüz tarafından karşılandı.
Aydemir, öğrencilere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tanıttı, gençlerin yeni sisteme yönelik sorularına karşılık verdi. Aydemir, "Şükürler olsun, gençlerimiz güçlü Türkiye için evet, şuurundalar" değerlendirmesini yaptı.
"Aydemir'in vurguları"
Lise ziyaretlerinde öğrencilere seslenen Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye'nin kavuşacağı yeni ufuk ve vizyon, gençlere sağlanacak fırsat ve imkanlar üzerinde durdu.
18 yaşındaki gençlere seçilme, yasamada milli iradeyi temsil hakkı verilmesine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, gençlerin yeni sistemle ecdattan miras aldıkları manevi şuur, torunu oldukları Fatihlere yaraşan bir üslupla küresel ezberleri bozacak tarihi atılımlar yapacağını söyledi. Temsil ettikleri Dava'nın Yunus'ça bir üslup, Mevlana'ca bir meşrep, Alvarlı Efe'ce bir duruşu temsil ettiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, yeni sistemin de bu ruhu taşıdığını belirtti.
"Aydemir'den Mehmet Akif Ersoy ve Mehmet Akif İnan hatırlatması"
Yeni Sistemin, sermayesi kan, gözyaşı ve yıkım olan terörle mücadeleye etkinlik kazandıracağını, gençlere musallat olan ihanet odakları ve terör örgütlerinin, sistemin getirdiği karar mekanizmasındaki ivedilik ve etkinlikle yok edileceğini belirten Milletvekili Aydemir, "Mehmet Akif Ersoy'ların, Mehmet Akif İnan'ların izinden giden ve onların manevi endişelerini paylaşan gençliğimiz, yeni sistemle kendini ifade imkanı kazanacak, Türkiye gençleşmiş bir yönetim vizyonuyla küresel aklı durduracaktır" dedi.
(ERZ-AA-Y)

11.04.2017 15:20:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı polis müdüründen &quot;büyük hata yapmışım&quot; itirafı
YEREL

FETÖ SANIĞI POLİS MÜDÜRÜNDEN "BÜYÜK HATA YAPMIŞIM" İTİRAFI
Bakan Ağbal, Erzurum SMMMO ziyaret etti
YEREL

BAKAN AĞBAL, ERZURUM SMMMO ZİYARET ETTİ
Maliye Bakanı Naci Ağbal: &quot;Ekonomi güçlüyse külliyat fırlatın hiçbir şey olmaz&quot;
YEREL

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: "EKONOMİ GÜÇLÜYSE KÜLLİYAT FIRLATIN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"
(Düzeltme) Başkan Orhan, sıkılmadık el bırakmadı
YEREL

(DÜZELTME) BAŞKAN ORHAN, SIKILMADIK EL BIRAKMADI
Erzurum'da eski polis müdürünün &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA ESKİ POLİS MÜDÜRÜNÜN "FETÖ" DAVASI
Diyarbakır'daki patlama
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA
ETSO Başkanı Yücelik, Radyo Ritm'in konuğu oldu
YEREL

ETSO BAŞKANI YÜCELİK, RADYO RİTM'İN KONUĞU OLDU
&quot;Avrupa ülkelerinin bütçe açığı Türkiye'nin 3 katı&quot;
YEREL

"AVRUPA ÜLKELERİNİN BÜTÇE AÇIĞI TÜRKİYE'NİN 3 KATI"
Dedelerinin izini sürmek için Güney Afrika'dan Erzurum'a geldiler
YEREL

DEDELERİNİN İZİNİ SÜRMEK İÇİN GÜNEY AFRİKA'DAN ERZURUM'A GELDİLER
Parkinson hastalarına egzersiz videosu müjdesi
YEREL

PARKİNSON HASTALARINA EGZERSİZ VİDEOSU MÜJDESİ
Başkan Karakaya, polis haftasını kutladı
YEREL

BAŞKAN KARAKAYA, POLİS HAFTASINI KUTLADI
Milletvekili Deligöz: &quot;AK Parti ve MHP olarak bizler daha güçlü bir Türkiye için ele ele verdik&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ DELİGÖZ: "AK PARTİ VE MHP OLARAK BİZLER DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ELE ELE VERDİK"
Kefir tüketin uzun yaşayın
YEREL

KEFİR TÜKETİN UZUN YAŞAYIN
Erzurum'da Nisan ayında kış çilesi
YEREL

ERZURUM'DA NİSAN AYINDA KIŞ ÇİLESİ
Palandöken esnafından Başkan Bulutlar'a ziyaret
YEREL

PALANDÖKEN ESNAFINDAN BAŞKAN BULUTLAR'A ZİYARET
Erkekler de cinsel isteksizlik problemine dikkat
YEREL

ERKEKLER DE CİNSEL İSTEKSİZLİK PROBLEMİNE DİKKAT
Doğu'da yağışlı hava
YEREL

DOĞU'DA YAĞIŞLI HAVA
Saç ekiminde saç çizgisine dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİNDE SAÇ ÇİZGİSİNE DİKKAT
Başbakan Başdanışmanı Şen'den Vali Azizoğlu'na ziyaret
YEREL

BAŞBAKAN BAŞDANIŞMANI ŞEN'DEN VALİ AZİZOĞLU'NA ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum ziyareti
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ERZURUM ZİYARETİ
Bakan Akdağ, cenaze törenine katıldı
YEREL

BAKAN AKDAĞ, CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da 2 milyar 350 milyon tutarındaki yatırımların açılışını gerçekleştirecek
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERZURUM'DA 2 MİLYAR 350 MİLYON TUTARINDAKİ YATIRIMLARIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK
Hayır çarşısı Çat'ta çocukları sevindirdi
YEREL

HAYIR ÇARŞISI ÇAT'TA ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Tasarım harikası muhteşem evler!
YAŞAM

BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ!

 1
  • 2 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 3 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 4 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!