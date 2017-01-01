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Milletvekili Aydemir: "Gençler evet diyor. Yeni sistem gençliğe yatırımdır. Gençlerimiz evet, şuurunda"



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tanıtım, aktarım ve paylaşım çalışmaları kapsamında Hacı Boydak Anadolu, Yakutiye Güzel Sanatlar ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin konuğu oldu. Öğrencilere hitap eden Milletvekili Aydemir, "Gençler evet diyor. Yeni sistem gençliğe yatırımdır. Gençlerimiz evet, şuurunda" dedi.

Milletvekili İbrahim Aydemir, gençlerin Mehmet Akif Ersoy ve Mehmet Akif İnan'ların izinde olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önceliği ve hedef kitlesi gençlerdir. Türkiye'nin 2023 seferinde, 2071 hedefinde onlara temsil hakkı veren yeni sistem, gençler adına yapılmış tarihi bir atılım ve yatırımdır." diye konuştu.

İlk olarak Hacı Boydak Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürü Fatih Öztaş ve eğitimciler tarafından ağırlanan Milletvekili Aydemir, öğrencilere seslendi, yöneltilen sualleri cevaplandırdı. Eğitim Kurumları bilgilendirme etkinlikleri çerçevesinde Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesinde de öğrencilerle buluşan Milletvekili Aydemir, "Yakutiye Güzel Sanatlar Lisemizde de, güçlü Türkiye için evet'i anlatıp gençlerle mülaki olduk. Gerçek olan şu gençler evet diyor." dedi.

Son olarak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, okul müdürü Erhan Gürbüz tarafından karşılandı.

Aydemir, öğrencilere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tanıttı, gençlerin yeni sisteme yönelik sorularına karşılık verdi. Aydemir, "Şükürler olsun, gençlerimiz güçlü Türkiye için evet, şuurundalar" değerlendirmesini yaptı.

"Aydemir'in vurguları"

Lise ziyaretlerinde öğrencilere seslenen Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye'nin kavuşacağı yeni ufuk ve vizyon, gençlere sağlanacak fırsat ve imkanlar üzerinde durdu.

18 yaşındaki gençlere seçilme, yasamada milli iradeyi temsil hakkı verilmesine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, gençlerin yeni sistemle ecdattan miras aldıkları manevi şuur, torunu oldukları Fatihlere yaraşan bir üslupla küresel ezberleri bozacak tarihi atılımlar yapacağını söyledi. Temsil ettikleri Dava'nın Yunus'ça bir üslup, Mevlana'ca bir meşrep, Alvarlı Efe'ce bir duruşu temsil ettiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, yeni sistemin de bu ruhu taşıdığını belirtti.

"Aydemir'den Mehmet Akif Ersoy ve Mehmet Akif İnan hatırlatması"

Yeni Sistemin, sermayesi kan, gözyaşı ve yıkım olan terörle mücadeleye etkinlik kazandıracağını, gençlere musallat olan ihanet odakları ve terör örgütlerinin, sistemin getirdiği karar mekanizmasındaki ivedilik ve etkinlikle yok edileceğini belirten Milletvekili Aydemir, "Mehmet Akif Ersoy'ların, Mehmet Akif İnan'ların izinden giden ve onların manevi endişelerini paylaşan gençliğimiz, yeni sistemle kendini ifade imkanı kazanacak, Türkiye gençleşmiş bir yönetim vizyonuyla küresel aklı durduracaktır" dedi.

(ERZ-AA-Y)



11.04.2017 15:20:19 TSI

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