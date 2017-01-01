YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelik eski sanayide

Başkan Çelik eski sanayide



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Eski Sanayi esnafını ziyaret etti. Başkan Çelik, ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Eski Sanayi esnafına yapılan ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de katıldı. Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki esnafları ziyaret ettikten sonra ara sokaklara da giren Başkan Çelik ve milletvekilleri girdikleri her iş yerinde sıcak ve samimi bir şekilde karşılandılar.

Ağırlıklı olarak mobilya sektöründeki esnafı ziyaret eden Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ve İsmail Tamer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, esnafların yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlarla da görüştüler.

Yaklaşık iki saat süren esnaf ziyaretinde çok sayıda işyerine girilerek hal hatır soruldu.

(AÖ-Y)



11.04.2017 15:21:21 TSI

NNNN

