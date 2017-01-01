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Yıldızlar ve küçüklerde Düzcespor damgası



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığının tertiplediği iller düzeyindeki Kulüpler Yıldız ve Küçükler Ligine Düzcespor damgasını vurdu.

7-8-9 Nisan tarihinde Düzce Kalıcı Konutlar Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Düzcespor Yıldız ve Küçük takımları oynadıkları maçları namağlup tamamlayarak, 23-28 Mayıs tarihlerinde Çorum' da yapılacak olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları finallerine katılmaya hak kazandılar.

Müsabakalar sonrasında açıklama yapan Düzcespor Satranç Takımı Antrenörü Nedim Yılmaz, '' Bugün aldığımız iki birincilik kupasını bugüne kadar desteklerini bizden esirgemeyen Düzcespor kulüp başkanımız Mehmet Saygun'a hediye ediyoruz '' dedi.

(TT-RFK-Y)



11.04.2017 15:23:40 TSI

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