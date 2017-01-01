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Rektör Gül, yaralıları ziyaret etti



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 3 Nisan'da üniversite hastanesinde meydana gelen yangını kısa sürede söndüren AFAD, itfaiye, üniversite personeli ve UMKE ekiplerine teşekkür belgesi verilmesi için düzenlenen törene katıldı. Rektör Gül, törenin ardından Rektör Yardımcısı Eyyüp Tanrıverdi, Rektör Yardımcısı Tahsin Kılıç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Aluçlu, Rektör Yardımcısı ve Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu ile birlikte Bağlar ilçesinde saat 10.45 sıralarında meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti. Hastalarla yakından ilgilenen Gül, hasta yakınlarıyla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(İHA-MP-Y)



11.04.2017 15:21:41 TSI

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