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Mustafa Şükrü Nazlı: Simavlılar 16 Nisan'da 'evet' diyecek



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki referandum çalışmalarına katılan, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan halk oylamasının 'evet' ile sonuçlanacağını ifade etti.

Nazlı, "Ziyaret ettiğim esnaf kardeşlerimizin, bilinçli bir şekilde karar vereceklerini gördüm. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bilinmeyen bir şey kalmadı. Halkımızın büyük bir çoğunluğu, istikrarsızlığa dur demek için, 16 Nisan'da 'evet' diyecek, büyük ve güçlü bir Türkiye için 'evet' diyecek. Bu azim ve kararlılığı Simav'da görmenin heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Teşekkürler Simav" şeklinde konuştu.

Ak Parti Simav İlçe Başkanı Hüseyin Güner, "Simav'ın mahalle, belde ve köylerindeki kahvehanelerde, hatta evlerde bire bir yaptığımız görüşmeler umut verici. Vatandaşlarımız Devletimizin yanında olmak istedikleri için, 16 Nisan'daki referandumda "evet" diyeceklerini söylüyorlar. Biz de gayretli bir çalışma ile Anayasa değişikliğindeki maddeleri, halkımıza tüm açıklığı ile anlatıyoruz" dedi. (MEİ-EFE)



11.04.2017 15:25:26 TSI

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