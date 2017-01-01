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Başkan Bakıcı, Bozüyüklü hanımlarla kahvaltı programlarında bir araya geldi

- Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı;

- "Hanımlarımızın çalışmalarına uygun sanayi yatırımları hız kazandı"



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ile birlikte Bozüyüklü hanımlar ile gerçekleştirdiği kahvaltı programlarına bugün de devam etti.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile bir araya gelen Başkan Bakıcı Bozüyük'te hanımlar için yapılması planlanan projeleri ve yapılan çalışmaları anlattı. Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleştirilen kahvaltının ardından Bozüyük için yapılan projeleri anlatan Başkan Bakıcı; "Bozüyük'te en büyük sorunlardan birisinin hanımlarımız için uygun çalışma ortamı eksikliği olduğunu biliyoruz. Bunun için de her alanda hanımlara pozitif ayrımcılık yaptığımızı ifade etmek istiyorum. İlçemizde faaliyet gösteren özel bir tekstil firması ile yaptığımız görüşmeler sonunda yeni bir yatırım yapması yönünde adımlar atıldı ve özellikle kadınların çalışacağı bir sektör oluşturmada hızla ilerliyoruz" dedi.

Tekstil ve kadınlar için uygun sanayi yatırımlarının Bozüyük'e yönlendirilmesi için çalışmalarını sürdüklerini belirten Başkan Bakıcı; ayrıca Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenecek olan kültür turlarının bu yıl Bolu-Abant ve Yedi Göller'e yapılacağını belirterek tüm Bozüyüklü hanımları gezilere davet etti.

Yapılan yatırımlar ve projelerin ardından Başkan Bakıcı hafta sonu yapılacak olan referandum ile ilgili olarak maddeleri ayrıntılı bir şekilde anlatarak; AK Parti hükümetleri tarafından yönetimdeki ve sistemdeki sorunların çözülmesindeki son adımın Cumhurbaşkanlığı Sistemi olduğunu belirtti. Program sonunda bir arada yapılan kahvaltılarda Bozüyüklü bayanların arasında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Bakıcı, daha sonra hanımlar tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

(FSİ-MET-Y)



11.04.2017 15:26:18 TSI

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