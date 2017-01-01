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TBMM Başkanvekili Aydın Çelikhan'dan rekor 'evet' oyu sözü aldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine vatandaşlardan rekor düzeyde 'evet' oyu sözü aldı.

Önceki gün Uşak'da referandum çalışmalarına katılan TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde çalışmalarını sürdürdü. İlçede esnafları ziyaret eden Ahmet Aydın, vatandaşlarla sohbet etti.

Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya'yı makamında ziyaret eden Ahmet Aydın, Emniyet Amirliği inşaat binası ve hükumet konağında incelemelerde bulundu. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Burada STK temsilcileri ve muhtarlara seslenen Ahmet Aydın, 16 nisan'da yapılacak referandumun ülkemiz için çok önemli olduğunu, bunun bir parti meselesi olmadığını vurgulayarak, Çelikhan ilçesinden rekor düzeyde 'evet' oyu beklediklerini söyledi.

Avrupa ülkelerine, terör örgütlerine rağmen Türk Halkının en doğru kararı vereceğini kaydeden Ahmet Aydın, yüksek oranda 'evet' oyu ile ülkenin şahlanacağını dile getirdi.

Esnafları ziyaret eden ve onlarla sohbet eden Aydın, vatandaşlarla Türkçe ve Kürtçe sohbet etti.

(AHM)



11.04.2017 15:29:24 TSI

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