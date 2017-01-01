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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Başkan Sağıroğlu, referandum çalışmalarını sürdürüyor

11 Nisan 2017 Salı, 15:22
Başkan Sağıroğlu, referandum çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, "Biz Yomra olarak Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımız ve yarınlarımız için evet diyeceğiz" dedi.
Başkan Sağıroğlu referandum çalışmalarına ilçe merkezinde devam etti.
Meclis Üyeleri Metin Özke, Salih Yavuz ve parti yöneticileri ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Sağıroğlu, seçim startı verildiği andan itibaren gitmedik kapı bırakmadıklarını söyledi. 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Başkan Sağıroğlu, "16 Nisan'da Türkiye bir seçim değil, bir karar noktasında olacak. İnşallah istediğimiz sonuç oluşacak ve ülkemiz daha çağdaş, daha yaşanılabilir, hayat seviyesi ve gelir seviyeleri daha yüksek hale gelecek. Bu ülke geçmişte koalisyonlardan az çekmedi. Bu millet geçmişini kolay unutmaz. Bizler, el ele vererek meclis üyelerimizle, teşkilat mensuplarımızla Türkiye'nin geleceği için gerçekleri vatandaşlarımıza hatırlatmaya devam ediyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın Yomra olarak üzerimize düşeni yapacağız ve sandıklarımızdan yüzde 80 evet'i çıkaracağız. Durmak yok çalışmaya devam " dedi.
(BK

11.04.2017 15:29:32 TSI
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