YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den sağlık semineri

Büyükşehir'den sağlık semineri



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Sağlık Seminerleri kapsamında, Prof. Dr. Ergün Seyfeli kalp sağlığı ile ilgili bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Seminer Salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan

Prof. Dr. Ergün Seyfeli, "Hayat kalp ile başlar ve yine kalp ile sona erer" dedi. Kalp hastalıklarının ölüm nedenleri arasında dünyada ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Seyfeli, "Türkiye'de de ölümlerin yaklaşık yüzde 40'ına kalp ve damar hastalıkları neden olmaktadır. Dünyada 18 milyon insan bir yılda kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybetmektedir. Kalp damar hastalıkları kanserden iki kat daha fazla ölüm sebebidir" dedi.

Prof. Dr. Seyfeli, "300 gram et parçası günde 7 ton kan pompalıyor" diye konuştu. Prof. Dr. Ergün Seyfeli, kalp sağlığını tehdit eden unsurlar ve bu unsurları bertaraf edecek önlemlerle ilgili de ayrıntılı bilgiler verdi.

(SK)



11.04.2017 15:30:50 TSI

NNNN

