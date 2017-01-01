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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Bakan Ağbal, Erzurum SMMMO ziyaret etti

11 Nisan 2017 Salı, 15:24
Bakan Ağbal, Erzurum SMMMO ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'na (SMMMO) ziyarette bulundu.
Beraberinde AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile gittiği Erzurum SMMMO'da Başkan Orhan Akgüloğlu'ndan meslek odasının ve meslek mensuplarının sorunları hakkında bilgi alan Bakan Ağbal, muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin zorlukları yanında sorunlarının da bilincinde olduklarını söyledi. Mükelleflerin sorunlarının hiç şüphesiz muhasebeci ve mali müşavirlere de aksettirildiğini söyleyen Ağbal, "AK Parti iktidarı olarak görev yaptığımız süre içerisinde tüm meslek odalarının ekonomik sorunların çözümünde çaba gösterdik. Bizatihi bize daha yakın olan Mali müşavirlerin ve muhasebecilerin beklentilerini biliyoruz. 16 Nisan tarihi ile birlikte Türkiye'de büyük rüzgarların eseceğini söyleyebiliriz. Her geçen gün büyüme oranları artışa geçen Türkiye'nin vesayetçi sistemden kurtulması ile daha da büyümesi içten bile değildir. Böylelikle tüm meslek mensuplarının sorunları da aynı orantıda azalacaktır" diye konuştu.
Yaşadıkları sıkıntıları Maliye Bakanlığının da yakinen bildiğine değinen Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan AKgüloğlu ise "Biz tüm siyasi partilerimizin milletvekillerine mesleğimizi ve yaşadığımız sorunları anlatıyoruz. Ankara'da 15 bin Türkiye genelinde 101 bin kişilik bir meslek mensubu grubundan bahsediyoruz. Dünyanın birçok yerinde mali müşavirler hem maddi hem de manevi olarak önemli bir konumdadır. Ancak ülkemizde meslektaşlarımız ne hak ettikleri ücretleri alabiliyor ne de hak ettikleri toplumsal değeri görüyorlar. Gecesini gündüzüne katarak çalışan, zamanından, sağlığından ve ailesinden fedakârlık eden meslektaşlarımızın tahsilât, haksız rekabet, iş yükü başta olmak üzere omuzlarında sürekli bir angarya yükleniyor. Bu sorunların bazıları mecliste çözüme kavuşması gerekiyor. Sizlerden talebimiz siyasi parti ayrımına gitmeden mali müşavirleri ilgilendiren düzenlemelerde tam destek vermenizdir" şeklinde konuştu.
16 Nisan tarihinde yapılacak olan Halk Oylaması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erzurum SMMMO Başkanı Akgüloğlu, yeni bir Türkiye, yeni bir büyüme için yeni bir anayasanın gerekliliğine işaret etti. Yeni Anayasa ile birlikte ülkenin önündeki engellerin kaldırılmasının gerekliliğine işaret eden Akgüloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 15 yıldan beri sürdürülen istikrarlı büyümenin takipçisiyiz. Ekonomik anlamda daha fazla söz sahibi olmak için önümüzdeki engellerin kaldırılmasının vakti gelmiştir de geçiyor da. Pazar günü üzerimize düşeni yapmak için sandıklara gidip Büyük Türkiye üzerinde bizimde imzamızın olmasını sağlayacağız" dedi.
(ERZ-AA-Y)

11.04.2017 15:32:11 TSI
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